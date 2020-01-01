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Как трогательно: Принц Чарльз умилил Сеть новым фото с внуком Луи

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23 апреля принцу Луи исполняется два года.
Как трогательно: Принц Чарльз умилил Сеть новым фото с внуком Луи
Как трогательно: Принц Чарльз умилил Сеть новым фото с внуком Луи
instagram.com/kensingtonroyal

В четверг, 23 апреля, младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон отмечает день рождения. Принцу Луи исполняется два года. По случаю праздника дедушка именинника, 72-летний принц Чарльз поделился в Сети трогательным фото.

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Так, на официальной странице резиденции Чарльза и его супруги Камиллы, Кларенс-хаус, был опубликован черно-белый кадр, где принц Чарльз держит на руках внука Луи, в то время как малыш обнимает его за шею. На снимке дедушка выглядит очень счастливым. Отметим, что автором теплого фото выступила герцогиня Кембриджская.

“С Днем Рождения принца Луи, которому сегодня исполняется два года. Маленький принц наслаждается объятиями своего дедушки, принца Уэльского“, - говорится в публикации.

Принц Чарльз умилил Сеть новым фото с внуком Луи
Принц Чарльз умилил Сеть новым фото с внуком Луи
Скриншот

Напомним, недавно свой 94-й день рождения отметила королева Елизавета II.

 

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Теги: принц Чарльз, Принц Луи
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Источник: Ivona bigmir)net

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