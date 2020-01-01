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Принцу Луи - 2 года: Новые фото младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

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23 апреля младший ребенок герцогов Кембриджских отмечает день рождения.
Принцу Луи - 2 года: Новые фото младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Принцу Луи - 2 года: Новые фото младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон
GettyImages

Кенсингтонский дворец опубликовал новые фотографии принца Луи по случаю его дня рождения. В четверг, 23 апреля, младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма отмечает второй день рождения. 

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Свежие кадры появились на официальной странице резиденции герцогов Кембриджских в Instagram. Так, на снимках подросший Луи позировал в клетчатую рубашку синего цвета. Его ладони были испачканы краской. Именинник оставил отпечаток ладони на белом листе бумаги в поддержку Национальной системы здравоохранения. 

Отметим, что все снимки сделала Кейт Миддлтон во дворе дома Анмер Голи в Норфолке, где сейчас Кембриджские проводят карантин. Герцогиня часто сама фотографирует своих детей, а потом представляет эти портреты публике на дни рождения своих наследников.

“Накануне второго дня рождения принца Луи Мы рады поделиться фотографиями, которые сделала герцогиня в апреле этого года“, - говорится в публикации.

Принцу Луи - 2 года: Новые фото младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Принцу Луи - 2 года: Новые фото младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Скриншот

Принцу Луи - 2 года: Новые фото младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Принцу Луи - 2 года: Новые фото младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Скриншот

Принцу Луи - 2 года: Новые фото младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Принцу Луи - 2 года: Новые фото младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Скриншот

Принцу Луи - 2 года: Новые фото младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Принцу Луи - 2 года: Новые фото младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Скриншот

Напомним, недавно свой 94-й день рождения отметила королева Елизавета II.

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Теги: Принц Луи, Кейт Миддлтон, Принц Уильям
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