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Елизавета ІІ отпразднует 94-летие в режиме онлайн - СМИ

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В связи с пандемией COVID-19 имениннице пришлось отказаться от пышного торжества.
Елизавета ІІ отпразднует 94-летие в режиме онлайн - СМИ
Елизавета ІІ отпразднует 94-летие в режиме онлайн - СМИ
GettyImages

Сегодня, 21 апреля королева Елизавета II отмечает день рождения. Правительнице Великобритании исполняется 94 года. Однако на этот раз именинница не сможет отпраздновать в привычном режиме.

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Так, накануне праздника Букингемский дворец сообщил, что Елизавета II приняла решение отменить праздничный салют по случаю ее дня рождения. А сегодня стали известны новые подробности праздника. 

Издание Geo News пишет, что королева проведет этот день в режиме онлайн. Сообщается, что именинница вместе с членами королевской семьи планирует провести виртуальную вечеринку на платформе Zoom. Напомним, что сейчас Елизавета II вместе с мужем Филиппом находится в самоизоляции в Виндзорском дворце.

Напомним, что ранее Елизавета II растрогала Сеть новым видеобращением о коронавирусе.

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Теги: Елизавета II
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Источник: Ivona bigmir)net

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