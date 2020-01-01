Внучке Елизаветы II пришлось отложить свадьбу.

Принцесса Беатрис отменила свадьбу с итальянским миллиардером: В чем причина instagram.com/edomapellimozzi

Совсем недавно мама принцессы Беатрис Сара Фергюссон рассказала СМИ, что свадьба ее дочери и бизнесмена итальянского происхождения Эдоардо Мапелли-Моцци состоится в запланированную дату несмотря на пандемию.

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Бывшая жена принца Эндрю заявила, что что церемония бракосочетания пройдет 29 мая в узком кругу друзей и родственников и без роскошного празднования в садах Букингемского дворца.

Однако, в четверг, 16 апреля представитель Беатрис и Эдоардо сообщил изданию People, что пара приняла решение отложить свадьбу. Причиной стало то, что правительство Великобритании продлило карантин из-за коронавируса.

“Они не планируют менять места проведения или проводить большую свадьбу. В настоящее время они даже не думают о своей свадьбе. Придет время, когда все наладится, но оно еще не настало“, - рассказал представитель принцессы и ее возлюбленного.

Принцесса Беатрис отменила свадьбу с итальянским миллиардером instagram.com/princesseugenie

Ранее сообщалось, что принцесса Беатрис и ее жених отказались от свадебных подарков.

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