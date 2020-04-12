Герцоги Сассекские переехали в дом голливудской звезды - СМИ

Меган и Гарри купили имение Мела Гибсона.

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После ухода из королевской семьи, Меган Маркл и принц Гарри вместе с сыном Арчи перебрались из Канады в Лос-Анджелес. Западные СМИ узнали, что вероятным жильем герцогв Сассекских стало имение голливудского актера Мела Гибсона.

По информации издания The Sun, голливудский агент по недвижимости Андреа Пайлот еще на прошлой неделе рассекретила новое жилище звездных супругов на личной странице в Инстаграм. И хотя вскоре она удалила сообщение, однако информацию все же подхватили в прессе.

Меган Маркл и принц Гарри готовы купить имение оскароносного актера Мела Гибсона. Представители компании, в которой работает Андреа Пайлот, отказались от комментариев и никоим образом не подтвердили слухи. Эксперты по недвижимости оценивают роскошный дом в 12 миллионов фунтов стерлингов – более 400 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл лишили титула раньше запланированного срока.

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