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Герцоги Сассекские переехали в дом голливудской звезды - СМИ

Комментариев: 1
Меган и Гарри купили имение Мела Гибсона.
Герцоги Сассекские переехали в дом голливудской звезды - СМИ
Герцоги Сассекские переехали в дом голливудской звезды - СМИ
GettyImages

Читай также: Не была герцогиней: СМИ рассекретили настоящий титул Меган Маркл

После ухода из королевской семьи, Меган Маркл и принц Гарри вместе с сыном Арчи перебрались из Канады в Лос-Анджелес. Западные СМИ узнали, что вероятным жильем герцогв Сассекских стало имение голливудского актера Мела Гибсона.

По информации издания The Sun, голливудский агент по недвижимости Андреа Пайлот еще на прошлой неделе рассекретила новое жилище звездных супругов на личной странице в Инстаграм. И хотя вскоре она удалила сообщение, однако информацию все же подхватили в прессе.

Меган Маркл и принц Гарри готовы купить имение оскароносного актера Мела Гибсона. Представители компании, в которой работает Андреа Пайлот, отказались от комментариев и никоим образом не подтвердили слухи. Эксперты по недвижимости оценивают роскошный дом в 12 миллионов фунтов стерлингов – более 400 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл лишили титула раньше запланированного срока.

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Теги: Меган Маркл, принц Гарри, Мел Гибсон, дом
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  12.04.2020, 19:02
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гость
Гибсон не лох, сдерет с их королевских жоп даже выходное пособие!
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