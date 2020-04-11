Королева Елизавета II поздравила с католической Пасхой

12 апреля католики отмечают Пасху.

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Сегодня, 12 апреля, католический мир отмечает самый большой христианский праздник Пасхи. В 2020 году обществу пришлось отказаться от привычных религиозных традиций, и ограничиться празднованием дома.

Королева Елизавета II также придерживается карантина. Тем более, что 93-летняя правительница находится в зоне риска - как известно, что пожилые люди чаще болеют COVID-12.

Ее Величество обратилась к британцам с посланием. Она отметила, что Пасха – это время светлого преодоления тьмы, а коронавирусу не удастся победить общественный дух.

В этом году Пасха для многих из нас будет разной, но, самоизолируясь, мы бережем других. Но Пасха не отменяется. Действительно, она нужна нам как никогда. Мы знаем, что коронавирус нас не одолеет, – говорится в обращении королевы, опубликованном в Инстаграм.

Ранее стало известно, как пройдет свадьба принцессы Беатрис в условиях пандемии коронавируса.

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