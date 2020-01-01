9 апреля принц Чарльз и герцогиня Корнуольская отмечают 15-летие супружеской жизни.

В четверг, 9 апреля старший сын британской королевы Елизаветы II, принц Чарльз и его супруга, герцогиня Корнуольская Камилла отмечают хрустальную свадьбу. 15 лет назад они официально стали мужем и женой.

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По случаю праздника резиденция Кларенс-хаус опубликовала новую фотографию пары на официальной странице в Инстаграм. Так, на свежем кадре Чарльз и Камилла запечатлены в домашней обстановке. Супруги позируют на крыльце своего шотландского имения Биркхолл со своими питомцами - собаками Блубелл и Бет.

“В преддверии пятнадцатой годовщины свадьбы принца Уэльского и герцогини Корнуоллской, мы поделимся этой фотографией Их Королевских Высочеств с собаками герцогини Блубелл и Бет. Фотография была сделана ранее сегодня в Биркхолле“, - говорится в публикации.

Принц Чарльз и его жена Камилла отмечают годовщину свадьбы: Новое фото пары Скриншот

Ранее принц Чарльз записал видеобращение, в котором рассказал о своей борьбе с COVID-19.

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