Свадьба принцессы Беатрис: Как пройдет торжество в условиях пандемии коронавируса

Детали предстоящей церемонии раскрыла мать принцессы, Сара Фергюсон.

Свадьба внучки британской королевы Елизаветы II, принцессы Беатрис и бизнесмена итальянского происхождения Эдоардо Мапелли-Моцци состоится в запланированную дату несмотря на пандемию. Об этом рассказала мама невесты - Сара Фергюссон в интервью для People.

Читай также: Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия: Прощальный пост пары

По словам бывшей супруги принца Эндрю, церемония бракосочетания Беатрис и Эдоардо пройдет 29 мая, но роскошного празднования в садах Букингемского дворца не будет. Свадьба планируют провести в очень узком кругу друзей и родственников.

“Они с Эдо очень любят друг друга. Я рада их предстоящей свадьбе. Даже если придется принять меры, Беатрис не расстроится. Она понимает, что сейчас из-за пандемии все переживают трудности“, - поделилась Сара Фергюсон.

Принцесса Беатрис с мамой Сарой Фергюсон Getty Images

Ранее сообщалось, что принцесса Беатрис и ее жених отказались от свадебных подарков.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.