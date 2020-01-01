Свадьба принцессы Беатрис: Как пройдет торжество в условиях пандемии коронавируса
Свадьба внучки британской королевы Елизаветы II, принцессы Беатрис и бизнесмена итальянского происхождения Эдоардо Мапелли-Моцци состоится в запланированную дату несмотря на пандемию. Об этом рассказала мама невесты - Сара Фергюссон в интервью для People.
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По словам бывшей супруги принца Эндрю, церемония бракосочетания Беатрис и Эдоардо пройдет 29 мая, но роскошного празднования в садах Букингемского дворца не будет. Свадьба планируют провести в очень узком кругу друзей и родственников.
“Они с Эдо очень любят друг друга. Я рада их предстоящей свадьбе. Даже если придется принять меры, Беатрис не расстроится. Она понимает, что сейчас из-за пандемии все переживают трудности“, - поделилась Сара Фергюсон.
Ранее сообщалось, что принцесса Беатрис и ее жених отказались от свадебных подарков.
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