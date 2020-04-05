Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Елизавета II растрогала Сеть новым видеобращением о коронавирусе

Комментариев: 1
Британская королева выпустила пятое специальное обращение за 68 лет правления.
Елизавета II растрогала Сеть новым видеобращением о коронавирусе
Елизавета II растрогала Сеть новым видеобращением о коронавирусе
Getty Images

Вечером, 5 апреля, королева Великобритании Елизавета II выпустила видеообращение к народу. Ролик появился на официальной странице королевской семьи в Инстаграм.

Читай также: Елизавета II вынуждена покинуть Лондон: Официальное заявление королевы

В видео Ее Величество поблагодарила всех врачей и общественных деятелей, которые помогают заболевшим COVID-19, а также попросила британцев следовать правилам карантина.

“Я говорю с вами в очень непростое время. Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные изменения привычной жизни коснулись всех нас, - сказала в обращении королева.

Читай также: Принц Чарльз записал видеобращение, в котором рассказал о своей борьбе с COVID-19

Для выступления Елизавета II выбрала платье изумрудного цвета и украшения из жемчуга. Съемки прошли в Виндзорском дворце, где сейчас королева вместе с супругом Филиппом находится в самоизоляции.

Отметим, что новое видео с Ее Величеством в связи с пандемией коронавируса стало пятым специальным обращением за 68 лет правления. Ранее она Елизавета II записывала послания к народу во время войны в Персидском заливе, после смертей принцессы Дианы и королевы-матери Елизаветы и по случаю 60-летия пребывания на троне.

Напомним, ранее Елизавета II решила, что подарит сыну принца Гарри на первый день рождения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Елизавета II
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Нострадубус  (аноним)  06.04.2020, 19:27
Оценка:  0
Нострадубус
Бабка скоро сдохнет, жопой чувствую!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь