Елизавета II растрогала Сеть новым видеобращением о коронавирусе

Британская королева выпустила пятое специальное обращение за 68 лет правления.

Вечером, 5 апреля, королева Великобритании Елизавета II выпустила видеообращение к народу. Ролик появился на официальной странице королевской семьи в Инстаграм.

Читай также: Елизавета II вынуждена покинуть Лондон: Официальное заявление королевы

В видео Ее Величество поблагодарила всех врачей и общественных деятелей, которые помогают заболевшим COVID-19, а также попросила британцев следовать правилам карантина.

“Я говорю с вами в очень непростое время. Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные изменения привычной жизни коснулись всех нас, - сказала в обращении королева.

Читай также: Принц Чарльз записал видеобращение, в котором рассказал о своей борьбе с COVID-19

Для выступления Елизавета II выбрала платье изумрудного цвета и украшения из жемчуга. Съемки прошли в Виндзорском дворце, где сейчас королева вместе с супругом Филиппом находится в самоизоляции.

Отметим, что новое видео с Ее Величеством в связи с пандемией коронавируса стало пятым специальным обращением за 68 лет правления. Ранее она Елизавета II записывала послания к народу во время войны в Персидском заливе, после смертей принцессы Дианы и королевы-матери Елизаветы и по случаю 60-летия пребывания на троне.

Напомним, ранее Елизавета II решила, что подарит сыну принца Гарри на первый день рождения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.