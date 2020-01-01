Не была герцогиней: СМИ рассекретили настоящий титул Меган Маркл

В Сети появилось свидетельство о рождении сына Меган Маркл и принца Гарри, в котором указаны настоящие имена и титулы родителей.

Британские СМИ рассекретили полные имена и титулы принца Гарри и его супруги, экс-актрисы Меган Маркл. Издание Mirror опубликовало свидетельство о рождении наследника пары - сына Арчи. Так, в документе в качестве родителей указаны “Его Королевское Высочество Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский“ и “Рэйчел Меган, принцесса Великобритании“.

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Несмотря на то, что первое имя принца - Генри, с раннего детства он был известен под семейным именем Гарри. Такая же ситуация и у его супруги. Первое имя Маркл - Рэйчел, однако родители и друзья всегда называли ее Меган. И под этим же именем она прославилась в качестве актрисы.

Кроме того, судя по свидетельству о рождении Арчи, Маркл являлась принцессой, но от имени своего супруга. В документах титул Меган звучал как “Ее Королевское Высочество принцесса Генри Уэльская“.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи Getty Images

Ранее сообщалось, почему герцоги Сассекские официально ушли из монаршей семьи именно 31 марта.

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