Не была герцогиней: СМИ рассекретили настоящий титул Меган Маркл
Британские СМИ рассекретили полные имена и титулы принца Гарри и его супруги, экс-актрисы Меган Маркл. Издание Mirror опубликовало свидетельство о рождении наследника пары - сына Арчи. Так, в документе в качестве родителей указаны “Его Королевское Высочество Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский“ и “Рэйчел Меган, принцесса Великобритании“.
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Несмотря на то, что первое имя принца - Генри, с раннего детства он был известен под семейным именем Гарри. Такая же ситуация и у его супруги. Первое имя Маркл - Рэйчел, однако родители и друзья всегда называли ее Меган. И под этим же именем она прославилась в качестве актрисы.
Кроме того, судя по свидетельству о рождении Арчи, Маркл являлась принцессой, но от имени своего супруга. В документах титул Меган звучал как “Ее Королевское Высочество принцесса Генри Уэльская“.
Ранее сообщалось, почему герцоги Сассекские официально ушли из монаршей семьи именно 31 марта.
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