Почему герцоги Сассекские официально ушли из монаршей семьи именно 31 марта

Британские СМИ назвали причину, по которой Меган Маркл и принц Гарри официально сложили королевские полномочия 31 марта.

Во вторник, 31 марта, принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально перестали быть членами королевской семьи Великобритании. В этом день пара опубликовала трогательный пост в Инстаграм, в котором попрощалась с 11,3 млн читателей.

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А на следующий день, 1 апреля, в британских СМИ была названа причина, по которой герцоги Сассекские отказались от королевских привилегий в последний день марта. Как сообщает издание Hello, эта дата была выбрана не случайно. Именно 31 марта заканчивается финансовый год.

“Одна из причин, по которой герцог и герцогиня Сассексские официально отказались от своих королевских обязанностей в эту дату, заключается в том, что 31 марта знаменует собой конец финансового года для королевской семьи. Каждый год, примерно в июне, королевская семья публикует свои годовой финансовый отчет, отчет о суверенных грантах за предыдущий год. Подробности в годовых отчетах включают расходы на поездки, персонал и содержание имущества. Гарри и Меган выразили желание работать, чтобы стать финансово независимыми, и, поскольку они больше не будут получать финансирование из Суверенного Гранта, имеет смысл для них отойти в этот конкретный день“, - прокомментировал королевский корреспондент Дэниэл Стейси.

Меган Маркл и принц Гарри Getty Images

Напомним, ранее принц Чарльз записал видеобращение, в котором рассказал о своей борьбе с COVID-19.

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