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Почему герцоги Сассекские официально ушли из монаршей семьи именно 31 марта

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Британские СМИ назвали причину, по которой Меган Маркл и принц Гарри официально сложили королевские полномочия 31 марта.
Почему герцоги Сассекские официально ушли из монаршей семьи именно 31 марта
Почему герцоги Сассекские официально ушли из монаршей семьи именно 31 марта
Getty Images

Во вторник, 31 марта,  принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально перестали быть членами королевской семьи Великобритании. В этом день пара опубликовала трогательный пост в Инстаграм, в котором попрощалась с 11,3 млн читателей.

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А на следующий день, 1 апреля, в британских СМИ была названа причина, по которой герцоги Сассекские отказались от королевских привилегий в последний день марта. Как сообщает издание Hello, эта дата была выбрана не случайно. Именно 31 марта заканчивается финансовый год.

“Одна из причин, по которой герцог и герцогиня Сассексские официально отказались от своих королевских обязанностей в эту дату, заключается в том, что 31 марта знаменует собой конец финансового года для королевской семьи. Каждый год, примерно в июне, королевская семья публикует свои годовой финансовый отчет, отчет о суверенных грантах за предыдущий год. Подробности в годовых отчетах включают расходы на поездки, персонал и содержание имущества. Гарри и Меган выразили желание работать, чтобы стать финансово независимыми, и, поскольку они больше не будут получать финансирование из Суверенного Гранта, имеет смысл для них отойти в этот конкретный день“, - прокомментировал королевский корреспондент Дэниэл Стейси.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Getty Images

Напомним, ранее принц Чарльз записал видеобращение, в котором рассказал о своей борьбе с COVID-19.

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Теги: принц Гарри, Меган Маркл
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Источник: Ivona bigmir)net

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