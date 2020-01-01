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Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса

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Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса
Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса
facebook.com/palaismonaco

В четверг, 19 марта, Княжеская семья Монако объявила, что у Альбера II диагностировали коронавирус. А во вторник, 31 марта, стало известно, что 62-летний монарх победил COVID-19. Об этом сообщается в заявлении Княжеского дворца в Facebook.

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В сообщении отмечается, что Альбер II уже вышел из карантина, однако все еще находится под наблюдением врачей. Теперь князь сможет вернутся к своим детям, Жаку и Габриэлле, и супруге Шален, которые находятся в изоляции в загородном семейном поместье в Рок-Ажеле.

“Врачи, которые наблюдали за князем Альбером II с начала его заражения Covid-19, разрешили ему сегодня выйти из карантина. Князь вылечился и объявлен здоровым. Он скоро присоединится к своей семье, оставаясь в тесном контакте с правительством и близкими соратниками. Его Высочество еще раз напоминает людям Монако о важности скрупулезного уважения сдерживания и ограничения контакта с другими. Строгое соблюдение этих правил поможет обуздать распространение коронавируса“, - говорится в заявлении.

Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса
Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса
facebook.com/palaismonaco

Напомним, ранее сообщалось, что британский принц Чарльз также вылечился от короновируса.

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Теги: Князь Альбер II, Князь Монако Альбер II
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Источник: Ivona bigmir)net

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