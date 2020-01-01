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Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия: Прощальный пост пары

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Как герцоги Сассекские попрощались со своими поклонниками в Instagram.
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия: Прощальный пост пары
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия: Прощальный пост пары
instagram.com/sussexroyal

Во вторник, 31 марта, британский принц Гарри и его жена, экс-актриса Меган Маркл официально ушли из монаршей семьи. Пара больше не сможет быть представителями Букингемского дворца на различных публичных мероприятиях. Кроме того, супруги потеряли титул “Их королевских высочеств“, однако сохранят титул герцогов Сассекских.

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Также Гарри и Меган пришлось  попрощаться с официальной страницей в социальной сети Instagram, на которую подписано 11,3 млн читателей. Аккаунт Сассекских будет открыт  для просмотров, однако там не будет никакой активности. То же самое случится и с сайтом Гарри и Меган.

“Как мы все можем чувствовать, мир в этот момент кажется чрезвычайно хрупким. Тем не менее, мы уверены, что у каждого человека есть потенциал и возможность изменить ситуацию - как это видно сейчас во всем мире, в наших семьях, наших сообществах и на передовой - вместе мы можем поднять друг друга, чтобы осознать полноту этого обещания. Сейчас самое важное - это здоровье и благополучие всех людей во всем мире и поиск решений многих проблем, возникших в результате этой пандемии. Поскольку мы все находим роль, которую мы должны играть в этом глобальном сдвиге и изменении привычек, мы сосредоточиваем внимание на этой новой главе, чтобы понять, как мы можем внести наилучший вклад. Хотя вы не сможете видеть нас здесь, работа продолжается. Спасибо этому сообществу - за поддержку, вдохновение и общую приверженность добру в мире. Мы с нетерпением ждем скорого воссоединения с вами. Вы были великолепны! До тех пор, пожалуйста, позаботьтесь о себе и друг о друге“, - трогательно попрощались с поклонниками Меган Маркл и принц Гарри.

Прощальный пост принца Гарри и Меган Маркл
Прощальный пост принца Гарри и Меган Маркл
Скриншот

Отметим, что недавно герцоги Сассекские переехали в Лос-Анджелес, где планируют заняться благотворительной деятельностью.

Напомним, ранее Елизавета II решила, что подарит сыну принца Гарри на первый день рождения.

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Теги: принц Гарри, Меган Маркл
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Источник: Ivona bigmir)net

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