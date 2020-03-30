71-летний принц Чарльз выздоровел от коронавируса - СМИ

Старший сын Елизаветы II вышел из режима самоизоляции.

В среду, 25 марта, стало известно, что старший сын британской королевы Елизаветы II, принц Чарльз получил положительный результат теста на COVID-19. С 23 марта 71-летний принц вместе с супругой, герцогиней Корнуольской Камиллой находились в изоляции в своем доме в Шотландии. Отметим, что тест Камиллы показал негативный результат.

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А сегодня, 30 марта, в СМИ появилась информация, что принц Чарльз выздоровел и уже вышел из режима самоизоляции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Кларенс-Хауса.

В публикации отмечается, Его Королевское Высочество, проконсультировавшись со своим врачом, покинул резиденцию в Шотландии и вскоре вернется к официальным встречам. В то же время сообщается, что супруга принца пробудет в изоляции до конца недели.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился князь Монако Альбер II.

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