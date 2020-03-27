Узнайте, как будут обращаться к Меган Маркл и принц Гарри после того, как они официально лишатся своих королевских титулов.

Какую фамилию будут носит Меган Маркл и принц Гарри после отречения Getty Images

Во вторник, 31 марта, принц Гарри и его жена Меган Маркл официально уйдут из монаршей семьи и лишатся королевских титулов. А это означает, что супругов больше не будут называть “Его и Ее королевское высочество“ и паре понадобится фамилия. Об этом сообщает The Mirror.

Читай также: Принц Чарльз заразился коронавирусом - СМИ

Издание отмечает, что Меган и Гарри сохранят титул герцогов и соответственно могут взять фамилию Сассекские. Члены королевской семьи часто используют названия своих герцогств в качестве фамилий. Так, в школе принцы Уильям и Гарри были Уэльскими, а детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон в школе называют Кембриджскими.

Кроме того, СМИ сообщает, что Гарри и Меган могут взять фамилию, которую получил при рождении их сын Арчи - Маунтбэттен-Виндзор.

Меган Маркл и принц Гарри Getty Images

Напомним, ранее Елизавета II решила, что подарит сыну принца Гарри на первый день рождения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.