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Свадьбу принцессы Беатрис с итальянским миллионером могут перенести

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Родственники жениха не смогут прилететь на церемонию из-за коронавируса.
Свадьбу принцессы Беатрис с итальянским миллионером могут перенести
Свадьбу принцессы Беатрис с итальянским миллионером могут перенести
instagram.com/princesseugenie

Дату свадьбы внучки Елизаветы II, принцессы Беатрис с британским бизнесменом итальянского происхождения Эдоардо Мапелли-Моцци могут перенести. Об этом пишет The Telegraph.

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Как отмечает издание, церемония оказалась под угрозой срыва из-за эпидемии коронавируса. Родственники жениха Беатрис живут в Ломбардии. Именно этот регион первым в Италии закрыли на карантин. Таким образом, часть гостей со стороны Мапелли-Моцци может не вылететь на свадьбу в Лондон из-за отмененных авиарейсов.

“Коронавирус подкинул проблем. Несмотря на то что нет никаких предположений, останется ли Италия в изоляции до конца мая, очевидно, что сложившаяся ситуация может внести коррективы в списки гостей свадьбы“, - прокомментировал королевский инсайдер.

Отметим, что свадьба запланирована на 29 мая. Церемония бракосочетания должна состоятся в Королевской часовне. А частный прием должен пройти в садах Букингемского дворца.

Ранее сообщалось, что принцесса Беатрис и ее жених отказались от свадебных подарков.

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Теги: Эдоардо Мопелли Моцци, принцесса Беатрис, коронавирус
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Источник: Ivona bigmir)net

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