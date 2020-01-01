Меган Маркл и принца Гарри посетили праздничную службу в честь Дня Содружества.

Герцоги Сассексие в последний раз вышли в свет в компании королевской семьи Getty images

В понедельник, 9 марта, Елизавета II вместе с сыновьями и внуками посетила праздничную службу в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества.

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К королеве, принцу Чарльзу, герцогине Корнуольской Камилле, герцогам Кембриджским, принцу Эдварду и его жене Софи присоединились Меган Маркл и принц Гарри, которые 8 января заявили о желании отказаться от королевских полномочий. Отметим, что это мероприятие станет последним выходом герцогов Сассекских в составе монаршей семьи. Официально пара уйдет из королевской семьи 31 марта.

Для последнего мероприятия в качестве королевских особ Меган выбрала платье изумрудного оттенка, накидкой в тон и шляпкой такого же цвета. Свой образ она дополнила темной сумочкой и туфлями нюдового цвета. Гарри появился на службе в синем костюме с изумрудной подкладкой.

Смотрите, как прошла служба в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества:

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