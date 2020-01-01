Как приготовить маринад для рыбного шашлыка

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Наступила весна, пришла пора шашлыков. В предстоящее праздничное воскресенье можно устроить первую в этом сезоне вылазку на природу. Предлагаем приготовить не мясной, а рыбный шашлык. К слову, рыба приготовленная на мангале сохранит полезные свойства. Важно только правильно выбрать рыбу для шашлыка и приготовить ее. Чтобы повысить вкусовые качества рыбного шашлыка, рыбу лучше предварительно замариновать.
Рецептов приготовления маринада для рыбного шашлыка довольно много. В целом для шашлыка используют рыбное филе, поэтому тушки надо полностью очистить от костей и нарезать на кусочки толщиной около 5 см. При приготовлении рыбы на мангале в виде стейков, толщина кусочков должна быть не больше 4-х см, иначе они могут не прожариться. В то же время, если рыбу передержать на огне, то у нее появится неприятный кисловатый вкус.
Классический рецепт маринада - с лимонным соком и чесноком либо с белым вином. Можно замариновать красную рыбу “сухим” способом. Тушку просто натирают смесью из овощей (сладкий перец, лук), зелени и специй. “Жидкое” маринование подходит для речной рыбы. Такой способ поможет избавиться от специфического запаха.
Предлагаем рецепт маринада для рыбного шашлыка на основе пива и растительного масла.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как сделать вкусный маринад для мяса.
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