Устраивал свидания в Букингемском дворце: Принц Эндрю попал в новый скандал

Открылись новые подробности личной жизни сына королевы Елизаветы II.

Второй сын королевы Великобритании Елизаветы II, 60-летний принц Ендрю попал в еще один громкий скандал. Как выяснилось, герцог Йоркский, которого ранее обвинили в сексуальных связях с несовершеннолетними, устраивал тайные свидания в Букингемском дворце. Об этом пишет The Sun.

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Как отмечает издание, в 2000-х годах принц встречался с американской моделью Каприс Буре, которая на 12 лет моложе его. Эндрю и Каприс состояли в отношениях всего несколько месяцев, однако Буре все же успела побывать в Букингемском дворце.

Принц Эндрю приглашал девушку на несколько тайных свиданий в главную резиденцию своей матери Елизаветы II. Отмечается, что герцог даже предложил возлюбленной посидеть на троне.

“Принц Эндрю устроил любимой Каприс Буре своеобразную прогулку по Букингемскому дворцу. Вместе они посетили Тронный зал, в котором размещен золотой государственный трон королевы Виктории. Принц сам предложил девушке посидеть на троне и позволил забрать чашу, какую модель отправила маме в подарок. Во время одного из этих визитов она заметила чашу, которая ей понравилась, и попросила у Эндрю разрешения взять ее и отправить маме. Она утверждает, что он позволил ей это сделать и ее маме очень понравился этот презент из дворца“, – говорится в публикации со ссылкой на инсайдеров.

Каприс Буре instagram.com/capricebourret

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