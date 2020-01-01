Герцоги Сассекские лишаться королевских привилегий уже этой весной.

Когда принц Гарри и Меган Маркл официально уйдут из королевской семьи: Названа дата Getty images

Внук Елизаветы II принц Гарри и его жена, бывшая актриса Меган Маркл официально сложат полномочия членов королевской семьи Великобритании 31 марта. Об этом сообщает Daily Mail.

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Как пишет издание, герцоги Сассекские в последний раз исполнят свои королевские обязанности 9 марта. Они вернутся в Лондон, чтобы присутствовать на службе, приуроченной ко Дню Содружества. Мероприятие состоится в Вестминстерском аббатстве.

Также в СМИ отмечается, что офис Меган и Гарри в Букингемском дворце закончит свою работу чуть позже - в апреле этого года.

Елизавета II, принц Гарри и Меган Маркл Getty images

Ранее cестра Меган Маркл рассказала, как на самом деле герцогиня относится к Миддлтон.

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