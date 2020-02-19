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Елизавета II запретила принцу Гарри и Меган Маркл использовать титул герцогов - СМИ

Комментариев: 1
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать титул герцогов Сассекских в коммерческих целях.
Елизавета II запретила принцу Гарри и Меган Маркл использовать титул герцогов - СМИ
Елизавета II запретила принцу Гарри и Меган Маркл использовать титул герцогов - СМИ
instagram.com/sussexroyal

В начале января внук Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили об уходе из королевской семьи. Королева поддержала решение пары, однако лишила их титулов Их Высочеств и обязала вернуть деньги за ремонт резиденции Фрогмор-коттедж.

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А на днях в СМИ появилась информация, что Гарри и Меган также не смогут использовать титул герцогов Сассекских в коммерческих целях. Как пишет издание The Daily Mail, супруги больше не смогут использовать фразу “Sussex Royal“ в своих бизнес-проектах. Кроме того, под табу теперь слово “королевский“, ведь пара больше не является представителями британской монархии.

Таким образом принцу Гарри и Меган Маркл придется переименовать благотворительные организации Sussex Royal и The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex, официальный сайт и страницу в Инстаграм.

Ранее Сестра Меган Маркл рассказала, как на самом деле герцогиня относится к Миддлтон.

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Теги: Елизавета II, меган маркл, принц Гарри
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  19.02.2020, 17:21
Оценка:  0
pусский
Охуеть, как же им теперь деньги отмывать? Без прикрытия на благотворительность они на одних налогах разорятся, Гарри и Меган даром будут посещать вечеринки арабских шейхов в качестве официантов! Мерзкая эта бабка, клизьму ей в жопу посмертно.
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