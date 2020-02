Елизавета II запретила принцу Гарри и Меган Маркл использовать титул герцогов - СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать титул герцогов Сассекских в коммерческих целях.

В начале января внук Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили об уходе из королевской семьи. Королева поддержала решение пары, однако лишила их титулов Их Высочеств и обязала вернуть деньги за ремонт резиденции Фрогмор-коттедж.

Читай также: Еще один родственник Елизаветы II объявил о разводе

А на днях в СМИ появилась информация, что Гарри и Меган также не смогут использовать титул герцогов Сассекских в коммерческих целях. Как пишет издание The Daily Mail, супруги больше не смогут использовать фразу “Sussex Royal“ в своих бизнес-проектах. Кроме того, под табу теперь слово “королевский“, ведь пара больше не является представителями британской монархии.

Таким образом принцу Гарри и Меган Маркл придется переименовать благотворительные организации Sussex Royal и The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex, официальный сайт и страницу в Инстаграм.

Ранее Сестра Меган Маркл рассказала, как на самом деле герцогиня относится к Миддлтон.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.