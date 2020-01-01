Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится: Реакция королевы

Питер Филлипс и Отем Филлипс разводятся после 12 лет брака.

Во вторник, 11 февраля в британских СМИ появилась иформация о том, что старший внук королевы Елизаветы II, сын принцессы Анны Питер Филлипс и его супруга Отем Филлипс собираются подать на развод.

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А сегодня, 12 февраля, стало известно, что пара задумалась о расставании еще в прошлом году. Кроме того, супруги сообщили Елизавете II о своем намерении расторгнуть брак в сентябре 2019 года. Об том пишет The Sun.

Издание отмечает, что тогда королева попросила 42-летнего Питера и 41-летнюю Отем не принимать поспешного решения. Однако, спустя 5 месяцев ситуация не изменилась. И Филлипсы окончательно решили развестись.

“Королева была расстроена, потому что невероятно близка с Питером и обожает Отем. Но она уважает их решение и тот факт, что на первом месте у них остаются их дети“, - рассказал изданию источник, приближенный к королевской семье.

Семья Питера Филлипса Getty Images

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