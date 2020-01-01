Букингемский дворец объявил дату свадьбы принцессы Беатрис с итальянским миллиардером

Свадьба внучки Елизаветы II принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци состоится в конце мая.

Букингемский дворец выпустил официальное заявление, в котором сообщается дата и место проведения свадебной церемонии старшей дочери герцога Йоркского Эндрю, принцессы Беатрис и итальянского мультимиллионера Эдоардо Мапелли-Моцци.

Читай также: Похищение дочери Елизаветы II: Как отблагодарили спасителя принцессы Анны

Так, на официальной странице королевской семьи в Инстаграм было опубликовано совместное фото будущих супругов. А в описании к снимку говорится, что свадьба пары состоится в пятницу, 29 мая. Кроме того, в публикации сообщается, что церемония бракосочетания пройдет в Королевской часовне, во дворце Святого Джеймса. За церемонией последует частный прием в садах Букингемского дворца.

“Свадьба Ее Королевского Высочества принцессы Беатрис и господина Эдоардо Мапелли Моцци состоится в пятницу, 29 мая 2020 года. В сентябре 2019 года пара обручилась в Италии. Королева любезно дала разрешение на проведение церемонии в Королевской часовне, во дворце Святого Джеймса. За церемонией последует частный прием, устроенный Королевой, в садах Букингемского дворца“, - говорится в сообщении.

Отметим, что британские СМИ со ссылкой на приближенные к паре источники на день ранее сообщили дату свадьбы 31-летней Беатрис и 36-летнего Эдоардо.

Скриншот

Напомним, ранее принцесса Беатрис отменила вечеринку в честь собственной помолвки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.