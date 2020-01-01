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Похищение дочери Елизаветы II: Как отблагодарили спасителя принцессы Анны

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Бывший боксер Ронни Расселл спас от похищения единственную дочь королевы Елизаветы II.
Похищение дочери Елизаветы II: Как отблагодарили спасителя принцессы Анны
Похищение дочери Елизаветы II: Как отблагодарили спасителя принцессы Анны
Getty Images

Бывший британский боксер Ронни Расселл рассказал, как его отблагодарила королева Елизавета II за спасение ее дочери, принцессы Анны. В интервью изданию Mirror мужчина вспомнил об инциденте, который случился 20 марта 1974 года.

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Принцесса Анна вместе с мужем возвращалась в Букингемский дворец после благотворительного мероприятия. 26-летний Йен Болл открыл стрельбу и пытался похитить дочь королевы. Однако ему помешал Ронни Расселл, который случайно стал свидетелем происшествия. Боксер ударил злоумышленника по голове. В этом момент принцесса смогла выбраться из авто и убежать.

За спасение члена королевской семьи Ронни был награжден Медалью Георга. Вручение награды за чрезвычайную отвагу и мужество состоялось в Букингемском дворце.

“Медаль вы получаете из рук королевы, а благодарность – от сердца любящей матери“, - сказала Елизавета II.

Ронни Расселл
Ронни Расселл
mirror.co.uk

Кроме того, Расселл признался, что британская королева также помогла ему материально. В знак благодарности она выплатила ипотеку за его дом.

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Сейчас мужчине 72 года и он снова испытывает финансовые трудности. Спаситель принцессы Анны заявил, что именно из-за проблем с деньгами решился на продажу медали, которую получил с рук королевы. Эксперты отмечают, что на аукционе медаль уйдет с молотка за 20 тысяч фунтов стерлингов (около 640 тысяч гривен).

Ранее сообщалось, что Елизавета II назначила принца Уильяма на новую королевскую должность.

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Теги: принцесса Анна, Елизавета II
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Источник: mirror.co.uk

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