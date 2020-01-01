Похищение дочери Елизаветы II: Как отблагодарили спасителя принцессы Анны

Бывший боксер Ронни Расселл спас от похищения единственную дочь королевы Елизаветы II.

Бывший британский боксер Ронни Расселл рассказал, как его отблагодарила королева Елизавета II за спасение ее дочери, принцессы Анны. В интервью изданию Mirror мужчина вспомнил об инциденте, который случился 20 марта 1974 года.

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Принцесса Анна вместе с мужем возвращалась в Букингемский дворец после благотворительного мероприятия. 26-летний Йен Болл открыл стрельбу и пытался похитить дочь королевы. Однако ему помешал Ронни Расселл, который случайно стал свидетелем происшествия. Боксер ударил злоумышленника по голове. В этом момент принцесса смогла выбраться из авто и убежать.

За спасение члена королевской семьи Ронни был награжден Медалью Георга. Вручение награды за чрезвычайную отвагу и мужество состоялось в Букингемском дворце.

“Медаль вы получаете из рук королевы, а благодарность – от сердца любящей матери“, - сказала Елизавета II.

Ронни Расселл mirror.co.uk

Кроме того, Расселл признался, что британская королева также помогла ему материально. В знак благодарности она выплатила ипотеку за его дом.

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Сейчас мужчине 72 года и он снова испытывает финансовые трудности. Спаситель принцессы Анны заявил, что именно из-за проблем с деньгами решился на продажу медали, которую получил с рук королевы. Эксперты отмечают, что на аукционе медаль уйдет с молотка за 20 тысяч фунтов стерлингов (около 640 тысяч гривен).

Ранее сообщалось, что Елизавета II назначила принца Уильяма на новую королевскую должность.

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