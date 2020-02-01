Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Меган Маркл нашла работу в канадском реалити-шоу - СМИ

Комментариев: 0
Герцогиня Сассекская будет помогать разведенным женщинам.
Меган Маркл нашла работу в канадском реалити-шоу - СМИ
Меган Маркл нашла работу в канадском реалити-шоу - СМИ
Getty Images

Спустя три недели после ухода из королевской семьи Великобритании жена принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл получила первую работу на канадском телевидении. Об этом сообщает Page Six.

Читай также: Елизавета II лишила герцогов Сассекских еще одной королевской привилегии

Как пишет издание, герцогиня Сассекская станет экспертом реалити-шоу “I Do, Redo“. Вместе со своей подругой, свадебным стилистом Джессикой Малруни, Маркл будет помогать разведенным девушкам организовать их вторую свадьбу.

Планируется, что Меган примет участие в 10 эпизодах проекта. Гонорар герцогини за один съемочный день составит 588 долларов (около 14,6 тысяч гривен).

Напомним, ранее Меган Маркл и принц Гарри проведут лето в Лос-Анджелесе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Меган Маркл
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь