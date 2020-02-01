Меган Маркл нашла работу в канадском реалити-шоу - СМИ
Спустя три недели после ухода из королевской семьи Великобритании жена принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл получила первую работу на канадском телевидении. Об этом сообщает Page Six.
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Как пишет издание, герцогиня Сассекская станет экспертом реалити-шоу “I Do, Redo“. Вместе со своей подругой, свадебным стилистом Джессикой Малруни, Маркл будет помогать разведенным девушкам организовать их вторую свадьбу.
Планируется, что Меган примет участие в 10 эпизодах проекта. Гонорар герцогини за один съемочный день составит 588 долларов (около 14,6 тысяч гривен).
Напомним, ранее Меган Маркл и принц Гарри проведут лето в Лос-Анджелесе.
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