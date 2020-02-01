Меган Маркл нашла работу в канадском реалити-шоу - СМИ

Герцогиня Сассекская будет помогать разведенным женщинам.

Спустя три недели после ухода из королевской семьи Великобритании жена принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл получила первую работу на канадском телевидении. Об этом сообщает Page Six.

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Как пишет издание, герцогиня Сассекская станет экспертом реалити-шоу “I Do, Redo“. Вместе со своей подругой, свадебным стилистом Джессикой Малруни, Маркл будет помогать разведенным девушкам организовать их вторую свадьбу.

Планируется, что Меган примет участие в 10 эпизодах проекта. Гонорар герцогини за один съемочный день составит 588 долларов (около 14,6 тысяч гривен).

Напомним, ранее Меган Маркл и принц Гарри проведут лето в Лос-Анджелесе.

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