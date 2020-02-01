Меган Маркл и принц Гарри проведут лето в Лос-Анджелесе - СМИ

Герцоги Сассекские проведут летний отдых в Калифорнии.

После выхода из королевской семьи Великобритании принц Гарри и Меган Маркл не собираются сидеть все время в Канаде. Супруги планируют на длительное время переехать в США. Об этом пишет E! News.

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Как сообщает издание, герцоги Сассекские проведут лето в родном городе Меган - Лос-Анджелесе. Инсайдер из близкого окружения пары отмечает, что они уже начали выбирать подходящий дом. Кроме того, Гарри и Меган ведут переговоры с охранными компаниями.

“Они начали смотреть дома в интернете и сейчас общаются с охранными компаниями. Они думают, возможно ли все это осуществить с точки зрения логистики“, - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Елизавета II лишила герцогов Сассекских еще одной королевской привилегии.

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