Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Меган Маркл и принц Гарри проведут лето в Лос-Анджелесе - СМИ

Комментариев: 1
Герцоги Сассекские проведут летний отдых в Калифорнии.
Меган Маркл и принц Гарри проведут лето в Лос-Анджелесе - СМИ
Меган Маркл и принц Гарри проведут лето в Лос-Анджелесе - СМИ
Getty Images

После выхода из королевской семьи Великобритании принц Гарри и Меган Маркл не собираются сидеть все время в Канаде. Супруги планируют на длительное время переехать в США. Об этом пишет E! News.

Читай также: В Сети опубликовали письмо принцессы Дианы, адресованное ее сыновьям

Как сообщает издание, герцоги Сассекские проведут лето в родном городе Меган - Лос-Анджелесе. Инсайдер из близкого окружения пары отмечает, что они уже начали выбирать подходящий дом. Кроме того, Гарри и Меган ведут переговоры с охранными компаниями. 

“Они начали смотреть дома в интернете и сейчас общаются с охранными компаниями. Они думают, возможно ли все это осуществить с точки зрения логистики“, - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Елизавета II лишила герцогов Сассекских еще одной королевской привилегии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Меган Маркл, принц Гарри
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  01.02.2020, 18:47
Оценка:  0
pусский
В российском Крыму - лучший климат для здоровья и самые здоровые охранники, будем рады приютить их королевские жопы на лето!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь