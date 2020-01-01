Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В Сети опубликовали письмо принцессы Дианы, адресованное ее сыновьям

Комментариев: 0
Бывший дворецкий Леди Ди обнародовал ее письмо к сыновьям - Уильяму и Гарри.
В Сети опубликовали письмо принцессы Дианы, адресованное ее сыновьям
В Сети опубликовали письмо принцессы Дианы, адресованное ее сыновьям
Getty Images

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел опубликовал в Сети письмо, которое Леди Ди написала за год до смерти своим сыновьям, принцу Уильяму и принцу. 

Читай также: Племянница принцессы Дианы показала детское фото в честь своего 29-летия

Содержанием послания Баррел поделился на своей странице в Инстаграм. Тестовое сообщение он дополнил трогательной фотографией принцессы Дианы с детьми. Также Пол показал несколько строк из письма, написанных от руки.

“Когда Гарри, Меган и Арчи начинают новую жизнь, мне вспоминаются некоторые острые слова, которые принцесса Диана написала много лет назад. Это слова безусловной любви матери, которые сегодня так же актуальны, как и когда она написала их более 24 лет назад. “Я люблю своих мальчиков до смерти и надеюсь, что посеянные мной семена будут расти и приносить необходимую силу, знания и стабильность“, - поделился воспоминаниями Пол Баррел.

instagram.com/officialpaulburrell

Напомним, ранее Элтон Джон рассказал о соперничестве Сталлоне и Ричарда Гира из-за принцессы Дианы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: принцесса Диана
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь