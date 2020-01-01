В Сети опубликовали письмо принцессы Дианы, адресованное ее сыновьям

Бывший дворецкий Леди Ди обнародовал ее письмо к сыновьям - Уильяму и Гарри.

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел опубликовал в Сети письмо, которое Леди Ди написала за год до смерти своим сыновьям, принцу Уильяму и принцу.

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Содержанием послания Баррел поделился на своей странице в Инстаграм. Тестовое сообщение он дополнил трогательной фотографией принцессы Дианы с детьми. Также Пол показал несколько строк из письма, написанных от руки.

“Когда Гарри, Меган и Арчи начинают новую жизнь, мне вспоминаются некоторые острые слова, которые принцесса Диана написала много лет назад. Это слова безусловной любви матери, которые сегодня так же актуальны, как и когда она написала их более 24 лет назад. “Я люблю своих мальчиков до смерти и надеюсь, что посеянные мной семена будут расти и приносить необходимую силу, знания и стабильность“, - поделился воспоминаниями Пол Баррел.

instagram.com/officialpaulburrell

Напомним, ранее Элтон Джон рассказал о соперничестве Сталлоне и Ричарда Гира из-за принцессы Дианы.

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