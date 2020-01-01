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Принц Гарри впервые вышел в свет после заявления об уходе из королевской семьи

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Герцог Сассекский посетил мероприятие Букингемском дворце.
Принц Гарри впервые вышел в свет после заявления об уходе из королевской семьи
Принц Гарри впервые вышел в свет после заявления об уходе из королевской семьи
Getty Images

Внук королевы Елизаветы II принц Гарри посетил первое мероприятие после объявлении об отказе от королевских полномочий. В четверг, 16 января, герцог Сассекский принял участие в жеребьевке Кубка мира по регби.

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Во время мероприятия Гарри пообщался со спортсменами из 21-й страны-участницы Лиги. Также принц смог понаблюдал за тем, как школьники играли в регби на поле, что находилось на территории сада Букингемского дворца. 

Для появления на публике младший сын принца Чарльза выбрал черный костюм, белую рубашку, светло-синий галстук и темно-коричневую обувь.

Напомним, 8 января принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили о решении отказаться от королевских обязанностей и привилегий. Герцоги Сассекские хотят стать финансово независимыми и переехать в Северную Америку. 

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Теги: принц Гарри
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Источник: Ivоna bigmir)net

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