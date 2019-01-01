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Меган Маркл вернулась в Канаду после объявления об уходе из королевской семьи

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Герцоги Сассекские заявили о намерении отказаться от королевских привилегий и жить на две страны.
Меган Маркл вернулась в Канаду после объявления об уходе из королевской семьи
Меган Маркл вернулась в Канаду после объявления об уходе из королевской семьи
Getty images

В среду, 8 января, внук королевы Елизаветы II и его жена, бывшая актриса Меган Маркл объявили о намерении отказаться от королевских полномочий. Герцоги Сассекские хотят стать финансово независимыми и переехать в Северную Америку. Об этом супруги написали на своем сайте и в официальном аккаунте в соцсети Instagram.

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Позже на сайте королевской семьи Великобритании появилось заявление, в котором отмечается, что решение Гарри и Меган сейчас находится на стадии обсуждения. А еще спустя день в СМИ появилась информация, что Маркл одна улетела в Канаду, где ранее она вместе с супругом и сыном отпраздновала Рождество и Новый год. Об этом пишет BBC.

Сообщается, что герцогиня вернулась к сыну Арчи, который остался с няней и подругой Меган - Джессикой Малруни. Принц Гарри остался в Великобритании, чтобы участвовать в семейных переговорах по поводу решения об отказе от исполнения королевских обязанностей. Сколько дней Гарри пробудет в родной стране, пока не известно. Однако сообщается, что на 16 января у него запланировано мероприятие.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото 8-месячного сына Арчи.

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Теги: принц Гарри, Меган Маркл
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Источник: Ivоna bigmir)net

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