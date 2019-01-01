Елизавета II не планирует отрекаться от престола

Кларенс-хаус прокомментировал слухи о отречении королевы Елизаветы II от престола.

В ноябре 2019 года в британских СМИ появилась информация об отречении королевы Елизаветы II от престола. Издания процитировали заявление экс-члена королевского двора. По его словам королева планировала уйти в отставку в 95 лет.

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Однако на днях Кларенс-хаус прокомментировал слухи о том, что через полтора года Елизавета II передаст полномочия своему наследнику - 71-летнему принцу Чарльзу. Об этом пишет Daily Star. Как сообщает издание королева не собирается покидать трон до своей смерти. Однако, она передаст некоторые обязанности старшему сыну.

“Принц Чарльз будет исполнять обязанности королевы, а ее величество останется монархом, чтобы она могла выполнить свое обещание остаться на престоле до самой смерти“, - говорится в публикации.

Издание отметило, что, скорее всего, такое решение было принято из-за скандалов, которые сильно ударили по престижу королевской семьи - нарушение королевского протокола принцем Гарри и его супругой Меган Маркл, а также секс-скандал с принцем Эндрю.

Ранее сообщалось, что в Сети показали рождественскую открытку герцогов Кембриджских.

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