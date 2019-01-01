В Сети показали рождественскую открытку герцогов Кембриджских
Уже через неделю, 25 декабря, многие страны мира будут отмечать Католическое рождество. По случаю праздника королевские семьи готовят для своих поклонников рождественские открытки.
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Так, на днях в Сети показали фото открытки от Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Отметим, что Кенсингтонский дворец пока не презентовал кадр официально. Снимок появился на фанатской странице в Twitter. Судя по описанию к фото счастливым обладателем открытки от герцогов Кембриджских стала коммодор Королевских военно-воздушных сил Великобритании Дон Маккаферти.
На снимке принц Уильям с годовалым принцем Луи сидит на мотоцикле. А его старшие дети, принц Джордж и принцесса Шарлотта, и супруга Кейт Миддлтон позируют рядом. Семейство сфотографировали на фоне природы.
Ранее рождественскую открытку презентовали правящая чета княжества Монако князь Альбер II княгиня Шарлен.
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