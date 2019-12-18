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Кейт Миддлтон публично увернулась от объятий принца Уильяма - видео

Комментариев: 2
Кейт Миддлтон оттолкнула руку принца Уильяма, когда он хотел ее обнять за плечо.
Кейт Миддлтон публично увернулась от объятий принца Уильяма - видео
Кейт Миддлтон публично увернулась от объятий принца Уильяма - видео
Getty Images

Совсем недавно принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон приняли участие в рождественском выпуске кулинарного шоу шеф-повара Мэри Берри “A Berry Royal Christmas“ на телеканале BBC.

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Герцоги Кембриджские между собой соревновались в приготовлении блюд, а позже пообщались с волонтерами и работниками благотворительных организаций. 

Так во время просмотра программы зрители заметили интересный момент. На встречи с волонтерами Уильям решил положить руку на плечо Кейт, однако она быстро увернулась от прикосновения мужа. При этом Миддлтон мило улыбалась и вела беседу, как ни в чем не бывало. 

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон рассекретила первое слово принца Луи.

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Теги: Кейт Миддлтон, Принц Уильям
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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HiрoрotamuS    18.12.2019, 16:02
Оценка:  0
HiрoрotamuS
Сука...
Схiдный_бiдняк    18.12.2019, 21:09
Оценка:  0
Схiдный_бiдняк
там судя из статьи рядом были волонтеры, она очконула)
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