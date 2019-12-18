Кейт Миддлтон публично увернулась от объятий принца Уильяма - видео

Кейт Миддлтон оттолкнула руку принца Уильяма, когда он хотел ее обнять за плечо.

Совсем недавно принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон приняли участие в рождественском выпуске кулинарного шоу шеф-повара Мэри Берри “A Berry Royal Christmas“ на телеканале BBC.

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Герцоги Кембриджские между собой соревновались в приготовлении блюд, а позже пообщались с волонтерами и работниками благотворительных организаций.

Так во время просмотра программы зрители заметили интересный момент. На встречи с волонтерами Уильям решил положить руку на плечо Кейт, однако она быстро увернулась от прикосновения мужа. При этом Миддлтон мило улыбалась и вела беседу, как ни в чем не бывало.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон рассекретила первое слово принца Луи.

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