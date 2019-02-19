Джонни Деппу - 56: интересные факты о голливудском красавчике

9 июня американский актер отмечает день рождения.

Читай также: Кэти Перри рассказала, как Орландо Блум сделал ей предложение

Сегодня, 9 июня, один из самых известных голливудских актеров Джонни Депп отмечает свой день рождения. Звезде многочисленных картин Тима Бертона, "Пиратов Карибского моря" и ряда других фильмов исполняется 65 лет. Ivona предлагает вспомнить самые интересные факты из жизни неординарной и экстравагантной знаменитости.

Джон Кристофер Депп II родился 9 июня 1963 года в американском городе Оуэнсборо. Он рос в не совсем благополучной семье, что сказалось на его образе жизни. С ранних лет Джонни начал пить, курить и вести половую жизнь. После развода родителей он стал употреблять наркотики, и вскоре его отчислили из школы. В возрасте 16 лет Депп бросил школу, желая посвятить свою жизнь музыке.

К тому времени будущий актер успел сменить порядка 40 домов, причиной чему стала большая любовь его мамы к смене обстановки. Однажды его семья перебралась в дом, расположенный непосредственно рядом с тем, в котором они тогда жили.

Актерская карьера Деппа началась совершенно неожиданно. В 1983 году он переехал в Лос-Анжелес, чтобы попытаться реализовать себя в качестве музыканта, но на этом поприще дела его шли не очень и в какой-то момент друг Деппа - Николас Кейдж - предложил тому пройти кинопробы для фильма "Кошмар на улице Вязов".

Читай также: Галь Гадот продемонстрировала новый образ Чудо-женщины Джонни отметиться и в режиссерском деле, причем, успешно. На его счету числится пара-тройка короткометражек и документалка про жизнь гитариста The Rolling Stones Кита Ричардса, но главным пунктом значится криминальная драма "Храбрец" (1997).

Джонни отметиться и в режиссерском деле, причем, успешно. На его счету числится пара-тройка короткометражек и документалка про жизнь гитариста The Rolling Stones Кита Ричардса, но главным пунктом значится криминальная драма "Храбрец" (1997). Свою первую номинацию на "Золотой глобус" Депп получил за главную роль в фильме Тима Бертона "Эдвард Руки-ножницы". С этого фильма началось регулярное и знаковое для обоих сотрудничество Деппа и Бертона.

Читай также: Меган Маркл впервые после рождения сына появилась на публике Одним из культовых образов Джонни Деппа можно считать роль капитана Джека Воробья в фильмах "Пираты Карибского моря". Именно эта роль дала новый заряд и без того успешной карьере актера, а также навсегда прописала его в современной истории кино.

Одним из культовых образов Джонни Деппа можно считать роль капитана Джека Воробья в фильмах "Пираты Карибского моря". Именно эта роль дала новый заряд и без того успешной карьере актера, а также навсегда прописала его в современной истории кино. Несмотря на занятость в кино, Депп не забывает и о своей первой страсти - музыке. Джонни снялся в нескольких клипах Мэрилина Мэнсона и Пола МакКартни. Он также отправился в тур с группой, организованной Элисом Купером, The Hollywood Vampires.

К слову, у Джонни Деппа плохое зрение — он с детства плохо видит левым глазом, а на правый глаз он близорук, в связи с этим ему постоянно приходится носить очки.

Ранее мы писали о том, что после скандала с Эмбер Херд Джонни Депп закрутил роман с танцовщицей гоу-гоу из России.