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День рождения Джонни Деппа: Интересные факты о голливудском актере

Комментариев: 14
9 июня американский актер отмечает 57-й день рождения.
День рождения Джонни Деппа: Интересные факты о голливудском актере
День рождения Джонни Деппа: Интересные факты о голливудском актере
Getty images

Сегодня, 9 июня, один из самых известных голливудских актеров Джонни Депп отмечает свой день рождения. Звезде многочисленных картин Тима Бертона, “Пиратов Карибского моря“ и ряда других фильмов исполняется 57 лет. Ivona предлагает вспомнить самые интересные факты из жизни неординарной и экстравагантной знаменитости.

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    Джон Кристофер Депп II родился 9 июня 1963 года в американском городе Оуэнсборо. Он рос в не совсем благополучной семье, что сказалось на его образе жизни. С ранних лет Джонни начал пить, курить и вести половую жизнь. После развода родителей он стал употреблять наркотики, и вскоре его отчислили из школы. В возрасте 16 лет Депп бросил школу, желая посвятить свою жизнь музыке.
  • К тому времени будущий актер успел сменить порядка 40 домов, причиной чему стала большая любовь его мамы к смене обстановки. Однажды его семья перебралась в дом, расположенный непосредственно рядом с тем, в котором они тогда жили.

Джонни Депп в молодости
Джонни Депп в молодости
pinterest.com

  • Актерская карьера Деппа началась совершенно неожиданно. В 1983 году он переехал в Лос-Анжелес, чтобы попытаться реализовать себя в качестве музыканта, но на этом поприще дела его шли не очень и в какой-то момент друг Деппа - Николас Кейдж - предложил тому пройти кинопробы для фильма “Кошмар на улице Вязов“.
  • Джонни отметиться и в режиссерском деле, причем, успешно. На его счету числится пара-тройка короткометражек и документалка про жизнь гитариста The Rolling Stones Кита Ричардса, но главным пунктом значится криминальная драма “Храбрец“ (1997). 

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    Свою первую номинацию на “Золотой глобус“ Депп получил за главную роль в фильме Тима Бертона “Эдвард Руки-ножницы“. С этого фильма началось регулярное и знаковое для обоих сотрудничество Деппа и Бертона. 
  • Одним из культовых образов Джонни Деппа можно считать роль капитана Джека Воробья в фильмах “Пираты Карибского моря“. Именно эта роль дала новый заряд и без того успешной карьере актера, а также навсегда прописала его в современной истории кино.

Интересные факты о Джонни Деппе
Интересные факты о Джонни Деппе
Getty images

  • Несмотря на занятость в кино, Депп не забывает и о своей первой страсти - музыке. Джонни снялся в нескольких клипах Мэрилина Мэнсона и Пола МакКартни. Он также отправился в тур с группой, организованной Элисом Купером, The Hollywood Vampires.

Интересные факты о Джонни Деппе
Интересные факты о Джонни Деппе
instagram.com/johnnydepp

  • К слову, у Джонни Деппа плохое зрение - он с детства плохо видит левым глазом, а на правый глаз он близорук, в связи с этим ему постоянно приходится носить очки.

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    У Деппа были отношения с художницей Лори Энн Эллисон, актрисами  Шерилин Фенн,  Дженнифер Грей, Вайноной Райдер, Ванессой Паради, Эмбер Херд и супермоделью Кейт Мосс.
  • Несмотря на многочисленные романы Джонни официально был женат только два раза. С Лори Энн Эллисон он состоял в браке в 1983-1985 годах. А с Эмбер Херд – в 2015-2017. Отметим, что судовые разбирательства с Херд продолжаются по сей день.

Эмбер Херд и Джонни Депп
Эмбер Херд и Джонни Депп
Getty images

  • У актера есть двое детей от отношений с французской певицей и актрисой Ванессой Паради – 21-летняя дочь Лили-Роуз Мелоди и 18-летний сын Джон Кристофер (Джек) Депп III. С Ванессой у Джонни был самый продолжительный роман. Они были вместе с 1998 года и до 2012-го.

Джонни Депп и Ванесса Паради
Джонни Депп и Ванесса Паради
Getty images

Ранее мы писали о том, что в Сеть слили редкие фото сына Джонна Деппа и Ванессы Паради.

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Теги: Джонни Депп
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (14)
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гость  (аноним)  10.06.2019, 14:08
Оценка:  +1
гость
Уёбище засраное, как я и говорил...
pусский  (аноним)  10.06.2019, 12:31
Оценка:  -1
pусский
Я раздвинул булки, нюхай моё обосранное очко, саложопый мудила 12-12! Гы-гы-гы!
гость  (аноним)  10.06.2019, 12:12
Оценка:  +2
гость
Уёбище 11:00, не жаль 1000 баксов, чтобы ты самоубийством покончил!
pусский  (аноним)  10.06.2019, 11:00
Оценка:  -1
pусский
Я пёрнул кончиной и посрал xyeм на своего укропского клона, блять!
русский  (аноним)  09.06.2019, 23:30
Оценка:  +2
русский
За 100 гривень я пересосу всему Киеву, бля !
pусский  (аноним)  09.06.2019, 21:55
Оценка:  -2
pусский
Дам 100 гривен за час, потому что ваши педики из ВСУ в отпусках занимаются в России демпингом!
Витя Моп  (аноним)  09.06.2019, 21:30
Оценка:  -2
Витя Моп
за 100 баксив продом сраку
русский  (аноним)  09.06.2019, 21:13
Оценка:  +1
русский
Клон 19:58 - ты пeдаpac и xyecoc, иди подрочи на портрет ВВП !
pусский  (аноним)  09.06.2019, 19:58
Оценка:  -1
pусский
19:50 - гнусная укропская педрилища, оно проходило стажировку у Ляшко!
русский  (аноним)  09.06.2019, 19:50
Оценка:  +1
русский
Клон, я сосал даже у самого Кобзона. Слава России и её пидepy !
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