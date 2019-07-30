День рождения Григория Решетника: семейные снимки именинника

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник 17 октября отмечает свой день рождения. Ivona сделала подборку семейных фото именинника.

Семья Григория Решетника instagram.com/grisha_reshetnik

Читай также: День рождения Таркана: фото певца с красавицей женой

Популярному ведущему шоу Холостяк (канал СТБ), диктору многих известных украинских программ Григорию Решетнику исполнилось 36 лет.

Телеведущий уже 9 лет счастлив в браке с женой Кристиной, на которой женился 10 октября в 2010 году.

Пара воспитывает двоих сыновей – 6-летнего Ваню, который родился 16 апреля 2013 года, и 2-летнего Диму.

Читай также: Григорий Решетник поделился интересными подробностями семейной жизни

Несмотря, на то что у Решетника всегда очень много работы: съемки, корпоративы, записи, тем не менее Григорий всегда старается уделить максимальное внимание своей семьей и провести с ней каждую свободную минуту.

На соцстраничках телеведущего часто можно найти много счастливых его фото с женой и сыновьями.

Смотрите снимки с семейного архива именинника:

Напомним, ранее Ведущий “Холостяка“ Григорий Решетник показал редкий кадр с родителями.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.