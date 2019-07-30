День рождения Григория Решетника: семейные снимки именинника
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Популярному ведущему шоу Холостяк (канал СТБ), диктору многих известных украинских программ Григорию Решетнику исполнилось 36 лет.
Телеведущий уже 9 лет счастлив в браке с женой Кристиной, на которой женился 10 октября в 2010 году.
Пара воспитывает двоих сыновей – 6-летнего Ваню, который родился 16 апреля 2013 года, и 2-летнего Диму.
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Несмотря, на то что у Решетника всегда очень много работы: съемки, корпоративы, записи, тем не менее Григорий всегда старается уделить максимальное внимание своей семьей и провести с ней каждую свободную минуту.
Коли Христині потрібно поїхати по-справах, я залишаюсь з дітьми господарювати. Ті, хто виховує хлопців, добре знають, що найголовніше для них - це регулярно їсти. Наші від столу не відходять :)) Оскільки, я ще той шеф-кухар:)) у мене завжди під рукою сирки від «Простоквашино». Я, як відповідальний тато, спокійний, тому що це - натуральний та високоякісний продукт від Данон. Він вирізняється своїм смаком і діти від нього в захваті. Зараз Дімина черга їсти: його улюблений - «банан-малина» 😋 З’їдає по дві порції, з татом не ділиться 😃😂 А Ваня фотографує, аби проінформувати маму, що ми ситі та щасливі😉 А ваші татусі залишаються наодинці з дітьми? І яка у них трапеза? ;-) #простоквашинодлямалят #бифилакт #простоквашино
На соцстраничках телеведущего часто можно найти много счастливых его фото с женой и сыновьями.
Смотрите снимки с семейного архива именинника:
Напомним, ранее Ведущий “Холостяка“ Григорий Решетник показал редкий кадр с родителями.
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