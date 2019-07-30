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День рождения Григория Решетника: семейные снимки именинника

Комментариев: 2
Известный украинский телеведущий Григорий Решетник 17 октября отмечает свой день рождения. Ivona сделала подборку семейных фото именинника.

Семья Григория Решетника
Семья Григория Решетника
instagram.com/grisha_reshetnik

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Популярному ведущему шоу Холостяк (канал СТБ), диктору многих известных украинских программ Григорию Решетнику исполнилось 36 лет. 

Телеведущий уже 9 лет счастлив в браке с женой Кристиной, на которой женился 10 октября в 2010 году.

Пара воспитывает двоих сыновей – 6-летнего Ваню, который родился 16 апреля 2013 года, и 2-летнего Диму.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#reshetnikboys 👬 #paramount_bodrum 🤘

Публикация от Григорий Решетник (@grisha_reshetnik)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hot summer 🇫🇷

Публикация от Григорий Решетник (@grisha_reshetnik)

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Несмотря, на то что у Решетника всегда очень много работы: съемки, корпоративы, записи, тем не менее Григорий всегда старается уделить максимальное внимание своей семьей и провести с ней каждую свободную минуту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good morning 😃☀️

Публикация от Григорий Решетник (@grisha_reshetnik)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коли Христині потрібно поїхати по-справах, я залишаюсь з дітьми господарювати. Ті, хто виховує хлопців, добре знають, що найголовніше для них - це регулярно їсти. Наші від столу не відходять :)) Оскільки, я ще той шеф-кухар:)) у мене завжди під рукою сирки від «Простоквашино». Я, як відповідальний тато, спокійний, тому що це - натуральний та високоякісний продукт від Данон. Він вирізняється своїм смаком і діти від нього в захваті. Зараз Дімина черга їсти: його улюблений - «банан-малина» 😋 З’їдає по дві порції, з татом не ділиться 😃😂 А Ваня фотографує, аби проінформувати маму, що ми ситі та щасливі😉 А ваші татусі залишаються наодинці з дітьми? І яка у них трапеза? ;-) #простоквашинодлямалят #бифилакт #простоквашино

Публикация от Григорий Решетник (@grisha_reshetnik)

На соцстраничках телеведущего часто можно найти много счастливых его фото с женой и сыновьями. 

Смотрите снимки с семейного архива именинника:

Напомним, ранее Ведущий “Холостяка“ Григорий Решетник показал редкий кадр с родителями.

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Теги: Григорий Решетник
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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FStanislav    17.10.2017, 15:23
Оценка:  +1
FStanislav
Охренеть. А кто это???
гость  (аноним)  17.10.2017, 14:59
Оценка:  +1
гость
пэдык
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