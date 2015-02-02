В память о Кузьме Скрябине: ТОП-5 лучших клипов исполнителя
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Лидер группы Скрябин погиб на месте в результате дорожно-транспортного происшествия возле города Кривой Рог, Украина. Сегодня, 17 августа, известному музыканту исполнился бы 51 год. Предлагаем вспомнить и посмотреть самые яркие клипы артиста.
1. Клип на песню Мовчати
Клип на песню-дуэт с Ириной Билык был снят в необычной манере, на исполнителей светили фонарем и создавали интимную атмосферу. Лиричная композиция надолго закрепилась на первых строчках чартов.
2. Клип на песню Porsh Panamera
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Композиция является реинкарнированной версией известного кубинского революционного гимна Guantanamera. По словам Кузьмы, украинская версия песни является гимном людей, живущих “на понтах“. Клип на песню был снят одним кадром, хотя это даже не клип, а пародия на него.
3. Клип на песню Не будь рагульом, не пий за рульом
В клипе снялись участники группы Скрябин и Пающие трусы, которых продюсировал Андрей Кузьменко. Сам Кузьма на своей странице в Фейсбук прокомментировал, что при помощи новой видеоработы хотел привлечь внимание к проблеме ДТП, которые происходят из-за нетрезвых водителей.
4. Клип на песню Старі фотографії
Режиссером клипа стала Катя Царик, которая работала с такими известными исполнителями, как Ани Лорак, Григорий Лепс, Игорь Крутой и другие.
5. Клип на песню Нас кинули
Принято считать, что искусство аполитично. Но часто именно оно было наиболее действенным инструментом осознанной политики. Когда в Сети появился клип на песню Кузьмы Скрябина Нас кинули, артист заявил, что его творение аполитично. Однако поклонники были уверены: артист поет об Украине.
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