Путь художника: жизнь в Китае

Когда Юлия Надольная жила в Киеве, она преподавала уроки китайской живописи и параллельно изучала европейскую классическую живопись, вскоре эти знания пригодились ей в Китае.

Во время первой поездки в Китай я много рисовала, а потом все картины привезла в Киев и продала. Этих денег хватило чтобы поехать в Поднебесную во второй раз. Я уже была более подкована в вопросах живописи, но мне были интересны опыт и знания местных мастеров. Потому поступила в китайский ВУЗ на языковой факультет. Оказалось, все что учила в Украине - мало помогло.

Язык серьезный и сложный и без погружения в среду выучить его очень трудно.

Первый год в Китае я даже не говорила, могла только понимать учителей. Это были сплошные немые сцены, знаете, когда учитель показывает, а ты только повторяешь, впитываешь и стараешься все понять и запомнить. Как говорят в восточных традициях: передача знания от сердца к сердцу. Это когда человек распахнут навстречу знанию и навстречу ему идет поток.

Юлия Надольная и ее живопись www.facebook.com/Y.Nadolnaya

Моей целью было изучение искусства в Китае, так что язык был необходим, иначе бы я не смогла учиться у китайских мастеров.

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Менталитет китайцев сильно отличается от нашего, но я ни разу не почувствовала, что нахожусь в другом мире. Мне попадались отличные учителя, которые легко шли на контакт и это был их вклад в меня. Обучение в институте и практическое использование языка - совершенно разные вещи, потому мой язык начал больше уходить в сферы живописи и еды (пересечение общих интересов).

На второй год я уже начала разговаривать понимать новости и некоторых друзей. Нашла работу в кофейне, а местные ребята учили меня варить кофе, рассказывали про сорта, альтернативные способы заваривания. Это был сложный, но интересный период, я училась, работала и изучала живопись, времени хватало только на сон.

Китай www.facebook.com/Y.Nadolnaya

Сейчас думаю, что именно благодаря тому, что я поставила себя в сложное положение и задрала планку, в один момент язык “выстрелил”.

Сначала кажется, что ничего не понимаешь, а потом происходит скачок и сразу начинаешь понимать всё. Языка мне хватает для общения, работы и учебы.

Искусство это познание себя и мира

Я изучала всевозможные стили у разных мастеров. Брала как платные, так и бесплатные уроки. Если преподаватели видели серьезное намерение - они никогда не отказывали в знаниях. Во второй год жизни в Китае я уже работала в детской школе искусств, преподавала европейскую живопись. Это была моя вторая серьезная работа. Все занятия велись на китайском, но с детьми мы иногда играли в английские слова. Я преподавала акварель, петриковскую роспись и масло. Очень радовалась, когда на петриковскую роспись собирался аншлаг. Целые очереди детей и их родителей, местные даже заказывали выездные уроки.

Петриковская роспись в школе искусств www.facebook.com/Y.Nadolnaya

Знаете что я думаю - если не сопротивляешься жизни, то происходят чудеса и будто какая-то сила тебя берет в оборот и ведет за собой. Просто надо идти к своей цели и не бояться.

А потом я встретила учительницу по каменной живописи (один из самых древних стилей). Мы изучаем, как делались пигменты, краски, связующие для пигментов и это очень интересно, ведь спустя столетия картины не меняются - ни цвет, ни яркость не тускнеют. И, понимаете, все это без использования синтетических материалов. Даже спустя несколько веков мы можем увидеть картину такой, какой она была сразу после создания. Этот стиль, кстати, развивают японцы.

Юлия с учительницей www.facebook.com/Y.Nadolnaya

Все это вызывает у меня настолько сильный интерес, что ничем другим заниматься не можешь.

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Знаете как, раньше художники не рисовали с натуры, они гуляли, смотрели, впитывали красоту, думали, рассуждали, пропускали через себя и только уже дома, через кисть, выбрасывали поток на бумагу. То есть. это не просто изображение, это мысль, опыт и диалог. Каждый рисунок обязательно про отношения, это не просто две птички летят в небе, это пара, значит рисунок семейных ценностях.

Каменная живопись - самая древняя техника www.facebook.com/Y.Nadolnaya

Мое первое образование - психология, я много размышляла и пришла к выводу, что познание мира и себя внутри мира - это и есть искусство.

В любом рисунке есть отсылка к человеческому характеру. Например вы видите горы, озеро, горную реку - это значит, что рисунок про человека, который стойкий как горы, глубокий как озеро, а эмоции его бурлят как волны. Каждый элемент на рисунке это философия, посыл и значение. Это очень увлекает. Потому я решила, что искусство просто дополнение к моему первому образованию и вместе они создают непрерывность.

Пигменты и краски www.facebook.com/Y.Nadolnaya

Для меня очень важны возможность личностного роста и взаимообмен культурными ценностями.

Мне приятно, когда мое творчество вызывает хорошие эмоции и поднимает настроение, помогает расслабиться и, конечно же, продается. Мне приятно, что мой опыт вдохновляет не бояться и идти к своей цели. Искусство заложено в нас, это созидательная часть человека, что хранит в себе много навыков. Так что не нужно бояться, нужно идти навстречу потоку, просто, не мешайте себе и природе раскрывать свои таланты.

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