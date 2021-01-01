Ученые: готовность экспериментировать с едой выглядит сексуально

Ученые выяснили, что люди, готовые пробовать незнакомую еду или новые блюда, кажутся окружающим более сексуально привлекательными.

А все потому, что таким смельчакам приписывают меньшее отвращение к разнообразию интимной жизни. Психологи Техасского университета также считают, что готовность пробовать новую еду представляет партнера, как такого, кто склонен к связям без обязательств. Возможно это связано с психологическим аспектом “переборчивости“ и “эксклюзивности“.

Хотя данных, что что способность пробовать нестандартные и новые продукты действительно влияет на заинтересованность в легких отношениях - отсутствует.

В исследовании участвовали несколько десятков молодых людей. Добровольцам показывали разные специально созданные профили на сайте знакомств. В анкетах не было имен и фото, зато была информация о хобби и интересах. В некоторых был акцент на любви к экспериментам с едой, в некоторых — нет.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.