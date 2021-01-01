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Ученые: готовность экспериментировать с едой выглядит сексуально

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Ученые выяснили, что люди, готовые пробовать незнакомую еду или новые блюда, кажутся окружающим более сексуально привлекательными.
Люди, готовые пробовать незнакомые блюда, кажутся окружающим более сексуальными
Люди, готовые пробовать незнакомые блюда, кажутся окружающим более сексуальными
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А все потому, что таким смельчакам приписывают меньшее отвращение к разнообразию интимной жизни. Психологи Техасского университета также считают, что готовность пробовать новую еду представляет партнера, как такого, кто склонен к связям без обязательств. Возможно это связано с психологическим аспектом “переборчивости“ и “эксклюзивности“.

Хотя данных, что  что способность пробовать нестандартные и новые продукты действительно влияет на заинтересованность в легких отношениях - отсутствует. 

В исследовании участвовали несколько десятков молодых людей. Добровольцам показывали разные специально созданные профили на сайте знакомств. В анкетах не было имен и фото, зато была информация о хобби и интересах. В некоторых был акцент на любви к экспериментам с едой, в некоторых — нет.

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Теги: еда, сексуальность, предпочтения, стереотипы
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