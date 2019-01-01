Влияет ли отсутствие секса на лишний вес?

Постарались разобраться, как именно влияет отсутствие секс на вес человека. Результат вас не порадует, хотя всё относительно .

С точки зрения ученых - предвкушение секса, где каждый из участников одинаково заинтересован, воздействует на те же участки мозга, что и поедание сладостей. Т.е. организм начинает активно вырабатывать гормоны удовольствия. Мозг – хитрая штука, потому если где-то есть недостаток, то работа ведется на заполнение пустоты.

А еще регулярный секс снижает тягу к жирам и углеводам, потому что помогает контролировать гормон беспокойства - кортизол. Соответственно, при отсутствие регулярного секса, стресс в жизни человека увеличивается, это вызывает беспокойство, а беспокойство заглушается с помощью увеличения потребления еды и алкоголя.

На этом можно и закончить, но давайте разберем подробнее, на что еще влияет несостоявшаяся интимная жизнь? Разобраться нам поможет - Андрей Новоселов, клинический психолог, гештальт-терапевт.

Всё сказанное верно, добавлю только пару деталей. Секс действительно полезен и для здоровья, телесного и душевного, и помогает не есть лишнего, и вполне заменяет небольшую кардио-тренировку. И, как и с тренировками, в сексе важно придерживаться своей нормы – слишком много тоже будет нехорошо. А личные потребности в сексе, так называемая сексуальная или половая конституция, индивидуально разнятся гораздо сильнее, чем потребности в еде: кому-то нормальны и желательны три-четыре раза в день, а кому-то и раз в год не обязательно. Это, конечно, крайности, средняя норма ближе к привычным одному-четырём разам в неделю, но важно знать именно свою личную потребность (и потребности ваших партнёров).

Сердце, тебе не хочется покоя

Согласно исследованиям американских ученых, которое было опубликовано в журнале по кардиологии, у людей которые имеют регулярные интимные отношения, снижается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Что непосредственно влияет на качество жизни и уровень накопления стресса. В противном случае стресс накапливается (потому что кортизол и снижение уровня гормонов радости). Важно помнить, что стресс – отрицательно сказывается на иммунитете, снижая его и подвергая организм разнообразным заболеваниям. Еще стресс влияет на качество сна. Сон становится тревожным и прерывистым, человек часто просыпается, и в двух из пяти случаев - идет перекусить, потому что только это и успокаивает.

Почему близость важна?

Несмотря на то, что секс это самое простое из того, что могут дать друг другу партнеры, он занимает важную роль в жизни. И вопрос не только в тонусе, самоуверенности, интересе к жизни, но и в умении чувствовать, понимать, принимать и определять свои нужды. Потому что ощущение собственного тела, умение расслабиться - это факторы без которых существование покрывается тяжелым флером отчаяния, и будем честны, печали. Ведь человек всегда сталкивается с вопросом честности перед самим собой. Мне это подходит? Мне в этих отношениях хорошо? Я чувствую себя в безопасности? И если ответ на один из вопросов отрицательный, люди начинают грустить и запивать/заедать свои нереализованные потребности. Так что берегите себя, будьте внимательны к себе и слушайте себя.

Не стоит также забывать о прелюдии, как платонической (тех самых душевных романтических беседах, прогулках под руку и совместных занятиях всякой фигнёй), так и эротической (объятия, поцелуи, прикосновения и постепенное освобождение друг друга от лишней одежды). Потому что все те упомянутые гормоны и нейромедиаторы начинают вырабатываться задолго до собственно секса, уже просто от переживания близости и предвкушения близости ещё большей. Непосредственно половой акт длится в среднем минут пять-десять, а умелая прелюдия, если не спешить, растягивается на часы, и не стоит их упускать. А лучший момент для собственно проникновения друг в друга – это уровень возбуждения “7-8 баллов из 10“, когда удерживаться от начала уже практически невозможно.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.