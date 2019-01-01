Секс и народ: что такое полиамория

Романтические и сексуальные отношения можно разделить на моногамные и немоногамные. И если с первыми все ясно, то вторые все увереннее бросают вызов традиционному институту семьи.

Свободные отношения, полигамия, секс по дружбе, сологамия, (наслаждение одиночеством), свингерство, а также полиамория - некоторые из наиболее известных форм немоногамных отношений. О последней мы решили рассказать подробнее.

Полиамория - такая система этических взглядов на любовные отношения, когда допускается возможность отношений с несколькими людьми одновременно. И эта возможность одобряется всеми участниками таких отношений.

Полиамория: к истории вопроса

Возникновение этого понятия связывают с именем американского религиозного деятеля Джона Хамфри Нойеса. В 1848 году он основал религиозную коммуну Онайда. Все ее члены были обязаны работать, каждый по мере своих способностей и возможностей. И все, кто жил в коммуне (а это не более 300 людей за всю историю ее существования), должны были придерживаться ценностей свободной любви.

По сути это был эдакий групповой брак, где каждый мог вступать в интимные отношения с любым другим членом коммуны по обоюдному согласию с ним или с ней. Ревность всячески осуждалась. Ей противопоставлялось понятие сорадости, когда партнеры были искренне рады чувству влюбленности друг друга, даже если она направлена на другого человека.

Трудности полиамории

В 1990 году слово “полиаморный“ впервые была напечатано в журнале, а 9 лет спутя термин уже закрепился в Оксфордском словаре английского языка. Наиболее точно определяет это слово Зелл Ревенхарт, лидер одной из общин: «Двумя главными составляющими концепции полиамории является “более, чем один” и “любовь”. Заметьте, не секс, а именно любовь.

Эмблема и герб полиаморов ru.wikipedia.org

Но у приверженцев это формы отношений не все так гладко, как казалось бы. Самый актуальный вопрос - иерархия. Зачастую она четкая: есть основные партнеры (те, с кем живут и воспитывают детей) и второ- и третьестепеные, с которыми проводится меньше времени. Основные партнеры имеют больший вес в плане принятия решений.

Читайте также: 5 способов продлить удовольствие в постели

Есть и другие иерархических формы в полиамории, с так называемой “горизонтальной“ структорой, когда любить можно любого партнера из отношений и проводить с ним столько времени, сколько хочется.

Что такое полиамория istockphoto.com

Словарик полиамора

Поливерность - воплощение той самой “горизонтальной“ структуры отношений: внутри круга партнеров отношения равные. Если такой групповой брак состоит из 3-х человек, это “триада“, из 4-х - “четверка“, 5 и более - moresome (от англ. слэнг — оргия, групповой секс)

Бува V - обозначает неравные отношения между участниками: 2 человека в паре могут иметь любовные отношения с 3-м, но не иметь их между собой, например.

Буква W - обозначает такую структуру отношений, когда каждый член V-отношений имеет своих любовников, не имеющих отношения к его V-структуре, основному браку.

Соло-полиамор - член полиаморных отношений, который ни с кем не состоит в основных отношениях, но может быть в неосновных отношениях с несколькими любовниками.

Сohearts (англ. «солюбимые») - два человека из V-отношений: оба людят партнера, а между собой усанавливают любые другие отношения, кроме любовных: дружбу, семейную заботу и т.п.

Читайте также: ТОП-6 новых типов отношений XXI века

Рolyshagory (англ. «полиблуд») - моногамный человек, который в поисках идеального партнера “перебирает“ отношения со многими людьми, инода имеет поверхностные параллельные связи. Интересно, что этим термином полиаморы противопостовляют себя полиблудам, настаивая, что в полиаморном союзе отношения с несколькими людьми долгие, постоянные и глубокие.

Relating-ship (англ. «отношенничество») — это отношения, более похожие на платоническую дружбу, влюбленность на основе душевного родства. Активное использование этого термина в словарике полиаморов указывает на их стремление внести еще одно понятие между “любовник“ и “друг“.

Сandaulism - сексуальное возбуждение от удовольствия, которое испытывает твой любовник в сексе с другим.

Сompersion (англ. «сорадость») - слово, что обозначает чувство эмпатической радости и счастья от того, что другой испытывает радость и счастье. По сути, это светлая и бескорыстная радость за своего партнера.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: