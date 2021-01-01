Опытный сексолог рассказывал, как выразить свое желание словами или действиями .

Как сказать партнеру о своем желании заняться сексом freepik.com

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Врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах на своей странице Instagram подробно рассказал о сигналах, которые говорят о желании заняться сексом.

Эксперт говорит, что выразить свое желание можно словами, действиями и невербальными способами (взгляд, движения, звуки — так называемые ССС — скрытые сексуальные сигналы).

Как сказать партнеру о своем желании заняться сексом freepik.com

Прямым текстом

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Самое простое сказать “Я тебя хочу!“ и разные варианты на эту тему (чаще, пожалуй, так делают мужчины). Некоторые пишут об этом в переписке. В целом вариант хороший, но слишком прямолинейный. А вдруг партнер не настроен или согласится, так как боится отказать?

Куда интереснее игра слов и нагнетание эмоций — “Мысли о тебе вызывают у меня дикое возбуждение, меня трясет уже от одного представления, как мы занимаемся любовью. Я представляю, как …“.

Как сказать партнеру о своем желании заняться сексом freepik.com

Активные действия

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Другой вариант — это приступить к активными действиям: объятия, прикосновения, ласки. Важно, чтобы они устраивали и возбуждали обоих партнеров — “Мой муж заводит меня своим желанием, я вижу, как он возбуждается от того, что ласкает меня, он настойчив и одновременно нежен, в меру агрессивен и от этого я теряю голову!“.

Скрытые сигналы

Взгляды, намеки и другие ССС — это больше прерогатива женщин. Результат во многом зависит от того, понимает их партнер или нет.

В целом пара может использовать разные сочетания слов и действий, если это приводит к нужному результату, значит, все хорошо.

Как сказать партнеру о своем желании заняться сексом freepik.com

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Непродуктивные стратегии

Но чаще на приемах я сталкиваюсь с непродуктивными стратегиями. Например, партнер постоянно спрашивает: “Когда у нас будет секс?“ или “А у нас будет сегодня секс?“.

Еще “круче“ — “Что то-то давно у нас не было!“ или “Ты знаешь, чтобы не было проблем со здоровьем, нужно, чтобы секс был регулярно!“ и, наверное, ждет, что партнер сразу возбудится и пойдет заниматься “лечебным“ сексом.

С действиями тоже бывает бардак: “Он меня сразу хватает за грудь, задницу и между ног и, видимо, надеется, что я сразу захочу!“ или “Она начинает меня тискать и наглаживать, думая, что у меня сразу встанет“.

Да и ССС не всегда эффективны. “Она мне глазки строит, губы облизывает, откровенно одевается, а лучше бы сразу сказала, что меня хочет!“. Опять же проблема в коммуникации.

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