Узнайте, какие фразочки и действия отталкивают вашего партнера .

«Не смотри на меня!»

Такую фразу можно услышать от девушки, которая всего боится и стесняется. Она волнуется, что он увидит ее целлюлит, а при свете не хочет показать грудь и так далее. Такое поведение задевает мужчин. Поверьте, если парень уже вас захотел, то его не будет ничего смущать. И да, успокойтесь, но он успел вас внимательно рассмотреть.

Консерваторы⠀

Самые популярные плохие женские привычки в сексе freepik.com

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Вот есть у девушки четкие устои, и она ни в какую ничего не хочет их менять. Ее все устраивает. Секс только дома, без каких-либо экспериментов, минета и прочего. У вас жизнь одна, может все-таки попробовать что-то новое?

День сурка⠀

Самые популярные плохие женские привычки в сексе freepik.com

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Многие партнеры всегда ищут «свою» идеальную позу. Нашли, а потом практикуют лишь только ее. Но знайте, такое рано или поздно надоест. Вы же не едите на протяжение года одно меню, также и в любви, добавляйте разнообразия.

Вечный двигатель⠀

Самые популярные плохие женские привычки в сексе freepik.com

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Плохая привычка - быть всегда начеку! Взять во время близости трубку телефона, ответить на сообщение и многое другое. Список у каждого свой. Но, увы, такой ваш «вечный двигатель» не дает ни вам ни партнеру расслабиться.

Фантазеры⠀

Вот вы же знаете, что врать – это не хорошо. Только все равно продолжаете обманывать своего мужчину, говорите, что кончили, что не больно, что все ок. Поймите, сначала вы врете себе, но ваш голос и поведение рано или поздно подскажет партнеру, что это все притворство.

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