Приятное приключение или разочарование на всю жизнь?

Интимная близость - важная часть любых романтических отношений. Но стоит ли на ее соглашаться, если эти самые отношения еще не успели толком начаться? Ivona взвесила все “за“ и “против“ и описала главные плюсы и минусы секса на первом свидании, дабы облегчить ваш выбор.

МИНУСЫ:

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1. Это небезопасно

Секс на первом свидании - рискованное мероприятие, которое может обернуться для вас не просто разочарованием, а настоящей опасностью для жизни. Здесь и вероятность, что ваш потенциальный партнер имеет какие-то ЗППП, и возможность того, что вы согласились на встречу с аморальным типом со странными наклонностями. И то, и другое, сложно выяснить во время светской беседы на первом свидании, поэтому вам придется задействовать всю свою проницательность и благоразумие, прежде чем решиться лечь в постель с незнакомцем.

Секс на первом свидании: "за" и "против" pinterest.com

2. Чувство вины и стыда

Весьма вероятно, что они одолеют вас, даже если вы по натуре - уверенная и независимая женщина. Не было ли ваше решение слишком поспешным, не посчитает ли он вас пустышкой, не утратит ли к вам интерес? Таким сомнения могут быть очень болезненными, даже если секс был отличным и у вас впереди еще как минимум одно свидание.

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3. Конец отношений

Мужчины более заинтересованы в сексе на одну ночь, нежели женщины. Если вам попался один из таких субчиков, после секса на первом свидании о продолжении романтических отношений не может идти и речи. С другой стороны это можно записать и в плюсы: зачем вам партнер, которого интересует лишь ваше тело?

Секс на первом свидании: "за" и "против" pinterest.com

ПЛЮСЫ

1. Мужчины не судят

Они легче и проще относятся к интимной близости, поэтому не считают секс на первом свидании чем-то постыдным. Это не меняет их отношение к женщине, которая им действительно понравилась. И уж тем более они не судят ее за секс с собой. В конце концов, в этом мероприятии принимали участие двое. Судить девушку, но не судить за это себя - чистой воды лицемерие.

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2. Опыт и приключения

Новый сексуальный партнер - новый опыт и впечатления. Вдруг он согласится воплотить в жизнь вашу давнюю эротическую фантазию, или научит вас каким-то интересным приемчикам? У риска всегда есть обратная сторона - интересное приключение, которое запомнится вам надолго.

Секс на первом свидании: "за" и "против" pinterest.com

3. Взаимное желание

Последний (по счету, но не по важности) аргумент в пользу секса на первом свидании: какая разница, на каком свидании произошла близость: на первом, третьем, или через месяц, если между партнерами возникла взаимная симпатия, сексуальное притяжение и полное согласие обеих сторон? Главное - что вы оба получили от этого удовольствие. Или хотя бы опыт.

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