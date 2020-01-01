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Как разнообразить свою сексуальную жизнь на карантине: cоветы сексолога

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Соведущая реалити Нового канала "Эксы", психолог и сексолог Наталья Ежова рассказала, как нескучно проводить время с любимыми во время постоянного пребывания дома .
Как разнообразить свою сексуальную жизнь на карантине: cоветы сексолога
Как разнообразить свою сексуальную жизнь на карантине: cоветы сексолога
pinterest.com

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Чем заняться с любимым человеком, когда вы 24/7 находитесь вместе в одной квартире? Ответ напрашивается сам собой. Но, в то же время, и это занятие может стать частью ежедневной рутины. Особенно в условиях самоизоляции.

– Мы привыкли к определенным действиям, – объясняет соведущая реалити Нового канала «Эксы», психолог и сексолог Наталья Ежова. – Выполняем их автоматически, иногда даже не задумываясь. Давайте представим, что секс – это еда. Даже самое вкусное блюдо может надоесть, и вам захочется попробовать другую кухню, правда? Вспомните, как во время морского отдыха радуетесь креветкам, а через две недели опять хотите борща. Во время карантина задача пар (так как мы не можем уехать к морю за морепродуктами) – устроить разнообразную кухню дома.

Как разнообразить свою сексуальную жизнь на карантине: cоветы сексолога
Как разнообразить свою сексуальную жизнь на карантине: cоветы сексолога
пресс-служба

Наталья Ежова подготовила пять рекомендаций, которые помогут разнообразить вашу интимную жизнь на карантине:

  • Добавляйте экзотики, новизны и остроты

– Ищите то, что еще не пробовали, но давно хотели. Разбирайтесь в вопросе и готовьтесь! Перед тем, как преподнести сюрприз партнеру, изучите вопрос сами. Пробуйте и тренируйтесь. А потом и реализовывайте. Мало ли как будет себя вести этот «кальмар» на сковородке, читай – девайс из секс-шопа. Для подготовки смотрите фильмы, изучайте ассортимент магазинов для взрослых, читайте книги или идите на курсы, марафоны, записывайтесь к сексологу на мозговой штурм.

  • Усовершенствуйте навыки

– Не забывайте о «блюдах», которые прекрасно готовите. Их можно сделать еще лучше. Для этого нужно изучить то, что вы уже делаете хорошо, и к чему привыкли. Если в сырники добавить изюм или поменять масло на кокосовое, получится совершенно другой вкус. Так и в оральных ласках – разложите все на ингредиенты и добавьте новый. Для этого проходите курсы повышения квалификации, записывайтесь на марафоны, смотрите видео в YouTube, спрашивайте у подруг, меняйтесь опытом и записывайтесь к сексологу, например, ко мне.

Как разнообразить свою сексуальную жизнь на карантине: cоветы сексолога
Как разнообразить свою сексуальную жизнь на карантине: cоветы сексолога
пресс-служба

  •  Создавайте сексуальный аппетит

– Важно, чтобы захотелось есть, точнее, заниматься любовью. Для этого ищите сексуальное вокруг – отмечайте предпочтения, фантазируйте о сексе, представляйте себе самые вкусные «блюда». И когда появляется желание, реализуйте его. Не ждите, что оно придет само собой. Это ваша забота. Можно использовать картинки в Pinterest, эротические фильмы, секретики с подружками на пикантные темы.

  •  Играйте

– Прекрасная игра для секса – «Правда или действие» с интимной ноткой. Она поможет и себя показать, и узнать больше о своем партнере. Раскрыть собственные желания и узнать его фантазии. Относитесь к игре с легкостью и играйте в хорошем настроении. Это способ расслабиться, посмеяться и снять напряжение. Такую игру можно купить в секс-шопе или сделать самим.

  •  Смейтесь от души и расслабляйтесь

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– Интимная жизнь – это 80% расслабления и 20% напряжения. Перед тем, как идете в кровать, смотрите что-то веселое и смейтесь хорошенечко. Разрешайте себе быть чуть легкомысленными. Общие шутки сближают, а смех расслабляет. Это как аперитив. А еще не забывайте о «сервировке» стола: скатерть – это гигиена, чистота и соблазнительный вид. За каждым ужином, как и за каждым сексом, стоит подготовка. Готовьтесь к своему интиму. И помните, что карантин – это прекрасное время выйти на новый уровень отношений с любимыми!

Ранее мы писали, как не развестись после карантина. 

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Теги: карантин, сексуальная жизнь
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