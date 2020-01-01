Самые популярные заблуждения, в которые верят не только женщины, но и множество мужчин.

О сексе написано так много, что порой обилие информации может испортить даже самый романтичный вечер. Впрочем, чаще всего проблемы возникают тогда, когда знания об интимной близости и особенностях сексуальности партнера искажены или вовсе не верны. Ivona собрала популярные мифы о мужской сексуальности и расскажет, как же обстоят дела на самом деле.

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1. Мужчины от природы полигамны

Такое утверждение - не более чем рудиментарный стереотип, навязанный патриархальным обществом. Нет никакой научной подоплеки для того, чтобы разделять человеческую стратегию размножения в зависимости от пола. Даже у животных не существует подобных различий: если самцы одного вида от природы моногамны, самки также ищут себе более одного партнера для спаривания, и наоборот. Иными словами утверждение о всеобщей мужской полигамности - не более чем удобное оправдание неспособности отдельных индивидов хранить верность своим избранницам. Далеко не все мужчины с радостью прыгают из постели в постель, и уж тем более склонность некоторых женщин к частой смене партнера не должна порицаться в обществе.

6 мифов о мужской сексуальности pinterest.com

2. Эрекция - признак сексуального желания

Крайне утрированный вывод, который можно свести до еще более абсурдного - он хочет секса, если у него есть пенис. Эрекция у мужчин порой возникает спонтанно и причиной этому далеко не всегда является сексуальное возбуждение: иногда она появляется вследствие эмоционального всплеска (не связанного с чем-то эротическим), иногда возникает рефлекторно (например, во сне, если мочевой пузырь мужчины полон). За появление эрекции отвечают нервы спинного мозга, соответственно член в состояние возбуждения может прийти не только из-за сексуальных впечатлений, но и из-за раздражения нервных окончаний.

3. Мужчины всегда думают о сексе

Многие с упоением пересказывают друг другу байку о том, что мужчина в среднем думает о сексе каждые семь минут. Однако научного подтверждения этому нет. Исследователи Университета Огайо вывели, что мысли о сексе возникают у мужчин в среднем 19 раз в день, у женщин -10, и это, казалось бы, лишь подтверждает теорию о семи минутах. Однако о сне и еде они думают в два раза больше, что на корню разбивает миф о всеобщей пошлости. Возможно, он возник лишь потому, что мужчины разговаривают об интимном и сокровенном более охотно и без стеснения обсуждают свои подвиги и предпочтения, в отличии от женщин.

6 мифов о мужской сексуальности pinterest.com

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4. Если он оказался внутри, он не может остановиться

Может. И он прекрасно слышит, когда вы просите его остановиться. Другой вопрос в том, захочет ли он прерывать удовольствие и останавливаться? Но это уже дело его воспитания. Во время секса мозг не «отключается», и мужчина вполне способен контролировать свои действия, даже если вы, уже оба готовы и обнажены, оказались в постели.

5. У мужчин лишь одна эрогенная зона

И ограничивается она исключительно пахом. Это не так. Тела мужчин и женщин покрыты одинаковой кожей со своими чувствительными и нежными местами. Поэтому не стоит все свое внимание уделять лишь пенису. Не бойтесь экспериментов: целуйте, гладьте, покусывайте мочки ушей, шею, соски и т.д. Такое разнообразие сделает вашу (и его) интимную жизнь гораздо ярче.

6. Оргазм равен эякуляции

И наоборот. Да, зачастую они происходят одновременно, но если оргазм - реакция психологическая, то эякуляция - чисто физиологическая. Мужчины могут получить оргазм без эякуляций (сухой оргазм), и эякулировать без ощущения оргазма (например, из-за оргазмической ангедонии).

6 мифов о мужской сексуальности pinterest.com

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