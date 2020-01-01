Когда на словах он - гуру секса, а на деле - просто энтузиаст.

Ivona расскажет, как мужчины могут испортить вашу совместную сексуальную жизнь всего за пять шагов.

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1. Они запускают себя

Часто женщин обвиняют в том, что в отношениях они перестают так тщательно следить за собой, как прежде, из-за чего перестают быть сексуальными в глазах своего мужчины. На деле правило работает в обе стороны: никакой женщине не понравятся приставания потного мужчины, который своей щетиной больно ранит ее кожу в особо нежных местах. Хотите секса? Загляните по дороге к кровати в душ. Ваша половинка будет вам крайне признательна. Помимо гигиены, внешний вид также очень важен. Не нужно лезть из кожи вон, чтобы изображать из себя Аполлона. Достаточно просто держать себя в форме (даже если вы с годами начали стремиться к идеальной форме шара, умение контролировать свое тело и знание тела партнерши сделают вас привлекательным и желанным любовником).

Как он убивает вашу интимную жизнь? ТОП-5 мужских промахов pinterest.com

2. Они “лапают“

Да, порой это может стать забавной игрой с эротическим подтекстом, но женщины далеко не всегда настроены “играть“. Ущипнуть за попу, потрогать за грудь, запустить руку в трусики (особенно, когда вы не одни или находитесь где-то в общественном месте) - все то не заставляет вашу женщину моментально хотеть вас, а скорее - вызывает раздражение. Интимные прикосновения крайне важны для вашей сексуальной жизни и женщина без них не будет чувствовать себя желанной, но мужчинам пора усвоить, что лапанья и заигрывания на уровне пещерных людей все же нужно комбинировать и с мягкими поглаживаниями, и с нежными поцелуями, и с комплиментами. За пределами спальни.

3. Они не стараются во время прелюдии

Природа и процесс возбуждения для мужчин и женщин отличается, и если мужчина может получить оргазм под чисто механическим воздействием, удовольствие женщины формируется и на физическом, и на эмоциональном уровне. Поэтому мужчины не испытывают острой необходимости в прелюдиях, тогда когда для женщин порой она - единственный способ возбудиться. И поэтому они порой относятся к этому процессу спустя рукава. А зря. В идеальном мире прелюдия к следующей интимной близости должна начинаться сразу же после последнего оргазма.

Как он убивает вашу интимную жизнь? ТОП-5 мужских промахов pinterest.com

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4. Они не пытаются узнать, что нравится именно вам

“А че, с Нинкой работало/ Светке нравилось. Тебя это разве не возбуждает?“ Все женщины разные и в сексе их предпочтения также могут отличаться. Если вы вычитали в умной статье или книге, как гарантированно довести любую женщину до оргазма, вы, конечно, можете испробовать этот способ на своей возлюбленной. Но не слишком-то ожидайте, что он сработает. И не обижайтесь. Экспериментируйте, пробуйте новое, фантазируйте - все это очень здорово! Но не забывайте следить за реакцией партнерши на ваши ласки. Не бойтесь задавать вопросы и проявляйте хоть капельку терпения. В сексе участие принимают двое, так что пора научится заботиться об удовольствии партнерши, как о своем собственном.

5. Они не воспринимают отказ

Достаточное большое количество мужчин принимают слово “нет“ (особенно, когда дело касается секса), как личное оскорбление. Пора уже смириться с тем, что женщина может не хотеть секса одновременно с вами, у нее может не быть настроения, она может себя плохо чувствовать. Не нужно принуждать ее заниматься с вами любовь лишь из чувства вины. Впрочем, если слово “нет“ от своей половинки вы слышите пугающе часто, обсудите с ней этот вопрос. Возможно, причина ее отказа многое прояснит в ваших отношениях.

Как он убивает вашу интимную жизнь? ТОП-5 мужских промахов pinterest.com

Ранее мы рассказывали, что делать, если у вас разные сексуальные темпераменты.

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