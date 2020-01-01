Ничего не "зарастет", но и положительных моментов не так уж и много!

Все знают о том, как положительно секс влияет на организм человека. Но что случается с ним, когда из “меню“ вычеркивают интимную близость? Как организм может отреагировать на длительное воздержание, расскажет Ivona.

Читай также: Что делать, если у вас разный сексуальный темперамент? 5 полезных советов

1. Снижается половое влечение

И в целом это - логично: нет - секса, думает мозг, так зачем же истязать себя лишними сексуальными желаниями? При длительном отсутствии секса также может снижаться не только либидо, но и чисто механическая возбудимость (к примеру, требуется больше времени для выработки смазки или более интенсивная стимуляция). К тому же чрезмерно длительный отказ может привести в купе с некоторыми психологическими факторами к психологической импотенции у мужчин, а у женщин - к снижению тонуса внутренних стенок влагалища и выработки естественной смазки.

Отсутствие секса: 5 возможных последствий для вашего организма pinterest.com

2. Появляется гормональный дисбаланс

Гинеколог спрашивает об активности вашей половой жизни отнюдь не из любопытства: исходя из количества партнеров и регулярности интимной близости, врач может исключить или подтвердить наличие каких-либо тревожных симптомов. Так как секс играет гормонообразующую роль в жизни каждой женщины, его отсутствие может привести к гормональному дисбалансу и его неприятным проявлениям: акне, резкий набор веса, гирсутизм, бессонница, хронические головные боли и перепады настроения.

3. Снижается иммунитет

Маннфред Шедловски, нейроиммунолог из Цюриха, за годы своих исследований пришел к выводу, что интимная близость действительно повышает иммунную систему. Это связано с насыщением организма во время секса кислородом и повышенной выработкой фагоцитов (отвечают за распознавание клеток вирусов в организме). Доктор Кори Хоникмэн отмечает, что люди с регулярной половой жизнью имеют в среднем на 33% крепче иммунитет, нежели те, кто вынужденно или добровольно отказался от секса.

Отсутствие секса: 5 возможных последствий для вашего организма pinterest.com

Читай также: ТОП-6 причин, почему из отношений пропал секс

4. Повышается вероятность стресса и депрессии

Секс способствует выработке в организме серотонина - одного из “гормонов счастья“. Его отсутствие может привести к хронической усталости, бессоннице, стрессу, что в свою очередь имеет все шансы перерасти в депрессию. Со снижением уровня серотонина, в организме повышается выработка кортизола - гормона стресса, который лишь усугубляет ситуацию возникновением тревожности, проблем со сном и лишнего веса.

5. Проблемы с самооценкой

Причин для отсутствия секса может быть великое множество: от банальной нехватки времени на поиск партнера, до затянувшейся депрессии. Однако мы привыкли в первую очередь искать причины всех бед именно в себе. И, в случае с отсутствием интимной близости, находим: длительное воздержание может привести к тому, что человек теряет уверенность в собственной привлекательности и самостоятельно усугубляет ситуацию, намеренно избегая компании потенциальных партнеров.

Отсутствие секса: 5 возможных последствий для вашего организма pinterest.com

Ранее мы рассказывали, почему возникает и как справиться с боязнью секса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.