Возможно ли вообще побороть страх перед сексуальными связями?

Эротофобия - навязчивый, патологический страх перед сексуальной связью или непосредственно половым актом. Чаще всего встречается у женщин, но нередко проявляется и у мужчин (в форме психогенной импотенции). Так в чем же причины такого страха перед интимной близостью и есть ли способы преодолеть эротофобию? Расскажет Ivona.

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Как проявляется эротофобия?

Наличие у человека эротофобии расценивается как сексуальная дисфункция по причине того, что ни о каком удовольствии, и уж тем более продолжении рода при боязни секса не может быть и речи. В зависимости от причин возникновения и характера самой личности, эротофобия может проявляться и как паническая атака, сопровождаемая учащенным дыханием, плачем или истерическим смехом, и как общее состояние отвращения или подавленности при обсуждении, наблюдении или участии в половом акте. У мужчин эротофобия также может проявляться в форме психогенной импотенции, у женщин - вагинизма и аноргазмии.

Эротофобия: почему возникает и как справиться с боязнью секса pinterest.com

Причины боязни секса

Причины эротофобии зачастую сугубо индивидуальны. Невозможно предсказать, какое действие любовника или воспоминания из детства всколыхнет в вас отвращение и боязнь перед интимной близостью. На развитие эротофобиии влияет множество факторов. Например:

сексуальное воспитание (или полное его отсутствие)

Нередко родители, дабы уберечь свое чадо от ранних сексуальных контактов, прививают ему мнение, что интимная близость - это грязно и пошло. Это приводит к развитию чувства отвращения и перед своим обнаженным телом, и перед любыми манипуляциями, связанными с сексом в любом его проявлении. На такие убеждения родителей, к слову, нередко влияет не просто желание спасти ребенка от необдуманных поступков, но и давление со стороны социума или влияние религии.

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Первый секс, как правило, становится основополагающим и влияет на интимную жизнь человека на протяжении всей его жизни (особенно это касается женщин). Если первый опыт вызвал отрицательные эмоции, вроде чувства унижения, партнер был груб и применял силу, проникновение было слишком болезненным или из-за банальной неопытности обоих любовников секс в сознании человека может превратиться в нечто противоестественное, чего следует избегать. Особенно страх перед близостью буйным цветом распускается там. Где сочетаются эти две причины: неправильное сексуальное воспитание и травмирующий первый опыт.

пережитое сексуальное насилие

панический страх перед беременностью, ЗППП и низкое либидо

заниженная самооценка и страх неудачи.

Эротофобия: почему возникает и как справиться с боязнью секса pinterest.com

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Как преодолеть эротофобию?

Так как в основе эротофобии лежат психолого-физиологические причины, для ее преодоления лучше всего обратиться к специалисту. Со страхом перед сексом работают психологи и сексопатологи и все их действия в целом сводятся к двум шагам: обнаружения причины возникновения эротофобии и их преодоления при помощи различных психологических техник. Также специалисты рекомендуют не закрываться о партнера, объяснить ему свое нежелание (неспособность) вступить в интимную близость и терпеливое совершение попыток вернуть или обрести удовольствие от секса.

Эротофобия: почему возникает и как справиться с боязнью секса pinterest.com

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