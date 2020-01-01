Говорят, что противоположности притягиваются, но почему это не работает в сексе?

Все мы - разные, и наши сексуальные темпераменты тоже отличаются. Нередко пары испытывают сложности в спальне именно по той причине, что у них разные потребности и представления об интимной жизни. Что делать, если сексуальные темпераменты и уровень либидо партнеров не совпадают, расскажет Ivona.

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1. Запланируйте секс

“А как же спонтанность? Романтика?“ - спросите вы, ведь все предопределенное и запланированное априори теряет свою привлекательность и навевает канцелярскую скуку. Но давай те попробуем посмотреть на запланированный секс с другой стороны, с точки зрения пар, у которых существуют реальные сексуальные проблемы из-за разницы в уровне либидо и темпераментов: партнеры могут начать готовиться морально и физически к интимной близости заранее, и к нужному моменту будут во всеоружии (ведь низкое либидо не означает отсутствие удовольствия от секса, лишь заниженную потребность в нем). К тому же партнер с более высоким уровнем либидо будет четко знать, когда конкретно у него будет долгожданный секс, что значительно снизит уровень давления на второго партнера и общей напряженности из-за разницы в сексуальных потребностях.

Что делать, если у вас разный сексуальный темперамент? 5 полезных советов pinterest.com

2. Найдите компромисс

Путем нехитрых вычислений можно выяснить, какой количество занятий сексом в целом будет оптимальным и удовлетворять обоих, но приготовьтесь заранее к длительному обсуждению. Вам придется пойти на множество компромиссов, но не допускайте, чтобы своей сексуальности жертвовал только кто-то один из вас, правило должно работать в обе стороны. К примеру: вас вполне устраивает секс раз в месяц, а вашему партнеру необходима близость каждый день. При таких обстоятельствах вы вполне можете договориться на соитие раз в неделю. И помните, что секс не ограничивается лишь проникновением. Нет настроения на интимную близость в ее классическом понимании? Предложите партнеру оральный секс, взаимную мастурбацию, петтинг, эротический массаж и пр.

3. Перемен!

Низкое либидо партнера не означает, что его вообще ничего не возбуждает или не интересует в сексуальном плане. Возможно, смена привычных локаций, поз и прочих обстоятельств вашей близости послужит толчком для его сексуального пробуждения? Гарантировать результат, конечно, никто не может, но это ведь не повод прекратить попытки. Любые перемены пойдут вам обоим на пользу.

Что делать, если у вас разный сексуальный темперамент? 5 полезных советов pinterest.com

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4. Тактильный контакт

Более “горячий“ партнер нередко чувствует себя в отношениях забытым и брошенным из-за того, что не получает необходимую ему дозу банальных прикосновений. Если этот человек вы, постарайтесь объяснить своему партнеру, что вам порой просто хочется чувствовать тепло другого тела рядом, даже если у вас нет секса. Если ситуация противоположна, вам ничто не мешает обнимать своего партнера, целовать его, гладить по спине. Так он почувствует свою нужность, а что еще, по сути, необходимо человеку для счастья?

5. Будьте внимательны

Если заниженное либидо партнера не является следствием проблем со здоровьем, физиологических или психологических особенностей, а проявилось, как результат хронического переутомления ли стресса, постарайтесь помочь своей половинке: взять на себя часть обязанностей, проявить больше внимания и заботы. И тогда у нее возможно появятся силы и время для любовных шалостей.

Что делать, если у вас разный сексуальный темперамент? 5 полезных советов pinterest.com

Ранее мы рассказывали, почему из отношений “уходит“ секс.

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