И есть ли шансы его вернуть?

Не спешите обижаться на своих возлюбленных, если их заинтересованность в сексе с вами постоянно снижается. Не стоит также заниматься самокопанием и искать первопричину такой холодности исключительно в себе. Ivona собрала самые популярные причины, по которым интимная близость может стать редкой гостьей в романтических отношениях, и расскажет, как с ними бороться.

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1. Секс не в приоритете

Когда улягутся первые страсти, любовники с удивлением могут обнаружить, что комфортно им не только в постели, но и за пределами спальни: вместе можно заниматься любимыми хобби, готовить ужин и в конце концов просто лежать в обнимку на диване под какой-то сериал. Со временем секс в отношениях теряет свою приоритетность и уступает более насущным вещам вроде работы и отдыха. Как же выйти из этой ситуации и вернуть интимную близость в отношения: внесите занятия любовью в свое расписание и расписание партнера, так вам будет проще планировать свое время и находить жизненные ресурсы на соитие.

ТОП-6 причин, почему из отношений пропал секс pinterest.com

2. Проблемы со здоровьем

Естественно, если они возникают, то секс - наверное одна из самых последних вещей о которых задумывается пара. И очень зря. Ведь мир интимной близости увлекателен и безграничен, и не заканчивается на одном лишь проникновении. Если один из партнеров оказался из-за состояния своего здоровья в затруднительном положении, задача (или даже долг!) другого - вместе с ним открыть другие способы сексуального удовлетворения. Начните с разговоров по душам и петтинга.

3. Отношения стали платоническими

И это не значит, что они испортились. Они просто перешли на качественно новый уровень, где страсть и вожделение заменили взаимопонимание и взаимоуважение. Но и с этим “материалом“ можно работать, если вы твердо задались целью вернуть секс в отношения. Не забывайте про флирт и прикосновения - они возбуждают фантазию и подогревают кровь, готовьте друг другу сюрпризы и научитесь относиться с уважением не только к духовному миру партнера, но и к его телу.

ТОП-6 причин, почему из отношений пропал секс pinterest.com

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4. Стресс

Жизненные трудности, переутомление, неуверенность в себе имеют накопительный эффект, который больно бьет по всем областям нашей жизни. Если вы точно знаете, что ваш партнер переживает не лучшие времена, все что вы можете сделать - помочь ему пережить их. Когда все невзгоды останутся позади секс вернется в ваши отношения.

5. Инициатива

Которой нет. Если оба партнера смущаются предлагать друг другу секс, или одному просто надоедает выступать инициатором постоянно, то интимная близость может просто исчезнуть из отношений. Звучит глупо, но порой мы проявляем упрямство там, где должны использовать гибкость, и происходит это чаще, чем хотелось бы. Рекомендация для всех партнеров, вне зависимости от пола: если вы время от времени будете проявлять инициативу в сексе, ваша половинка только скажет вам спасибо. Видеть заинтересованность в интимной близости очень важно для любого человека.

ТОП-6 причин, почему из отношений пропал секс pinterest.com

6. Низкое либидо

Если у вас или у вашего партнера низкое либидо, то вам необходимо: а) определить причину снижения (от стресса, побочных эффектов от медикаментов, до возрастных физиологических изменений; в этом вам способен помочь доктор); б) искать альтернативы для сексуального возбуждения и удовлетворения (вдруг вы всегда хотели попробовать ролевые игры?).

Ранее мы рассказывали, о чем не стоит шутить в постели.

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